«Jeg tror det er klart for de fleste nå: Ferien er over», innledet helseminister Bent Høie (H) på fredagens andre pressekonferanse. Han siktet til «jobben med å bekjempe koronaviruset».

Vi må gjøre alt vi kan for å holde barnehager, skoler, sykehjem og arbeidsplasser åpne, sa helseministeren, og fortsatte med at det betyr at andre ting må bremses og settes på vent:

Grensen på maks 200 personer på arrangementer beholdes.

Konkurranser i breddeidretten for voksne tillates ikke slik planlagt.

Avstand på kinoer og andre, tilsvarende arenaer lempes ikke på.

Fra og med i morgen blir det forbudt å servere alkohol etter midnatt i hele landet.

Myndighetene oppfordrer også til å avstå fra bruk av kollektivtrafikk for alle som ikke må, samt å bruke hjemmekontor for de som kan.

Det blir også strengere kontroll ved grenser og innreise. Innreiseforbudet for land utenfor EU- og EØS-området beholdes.

Sveits, Tsjekkia og muligens Polen vil bli merket som «røde land» smittemessig mot slutten av uka. Reisende fra røde land skal bruke munnbind helt til de kommer hjem.

Regjeringen fraråder reiser til andre land, også grønne land. Det kan veldig fort bli rødt, advarer helsemyndighetene.

UROVEKKENDE ØKNING, SÆRLIG UNGE: Helseministeren betegner økningen i Norge som «urovekkende», og viser også til økt smitte i Europa. Det er økt smitte blant unge i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet. «Festing blant unge, og spesielt fadderuken som nå skal gang, er noe vi ser på med bekymring» uttalte Line Vold ved FHI. Hun understreket at flere kommuner fortsatt jobber med å fylle opp beredskapslagrene sine. «Vi er ved et omdreiningspunkt», sa Helsedirektoratets direktør Bjørn Guldvog, og fremhevet at Norge har sett en dobling i antall smittede to uker på rad. Han advarte at Norge derfor kan være på vei til en situasjon tilsvarende den vi hadde i mars.

KOMMENDE MUNNDBUND-ANBEFALING: Bent Høie sier også at folk må være forberedt på en anbefaling om bruk av munnbind i enkelte sammenhenger, som for eksempel på bussen. Først skal det lanseres en kampanje i samråd med FHI om riktig bruk. Apotekene melder om gode lager av munnbind, ifølge FHI. Helseministeren understreket at «meteren beskytter uansett mer enn munnbind».

Mer informasjon om munnbind-anbefalingen kommer den 14. august.

CRUISE-«TIMEOUT»: Regjeringen strammer midlertidig inn for cruisetrafikken på bakgrunn av Hurtigrute-utbruddet. Blant annet innstrammes muligheten for mannskap og passasjerer på cruiseskip som nå er på seilas, i å gå i land. Næringsminister Iselin Nybø (V) understreker at det er viktig for myndighetene å fortsatt legge til rette for mannskapsbytte. Helseminister Bent Høie uttalte på dagens første pressekonferanse at myndighetene tar «en 14 dagers timeout» (= stans) for planlagte, men ikke igangsatte cruise. Regjeringen gjør dette for å undersøke hva som har skjedd, om det er behov for å endre regelverket, og om cruise-selskapene faktisk følger regelverket.

Smittetallene for MS Roald Amundsen er per fredag klokken 14:00 at 41 personer i mannskapet ser smittet, og 1 av 20 passasjerer. Hovedvekten er smittet på seilas nummer to. Passasjerene på seilasene kommer fra 22 ulike land, men en stor andel er norske, ifølge FHI.

er per fredag klokken 14:00 at 41 personer i mannskapet ser smittet, og 1 av 20 passasjerer. Hovedvekten er smittet på seilas nummer to. Passasjerene på seilasene kommer fra 22 ulike land, men en stor andel er norske, ifølge FHI. Hurtigrutens driftsdirektør («konserndirektør for maritime operasjoner»), Bent Martini , går midlertidig ut av ledelsen i Hurtigruten Cruise. Han var om bord på Roald Amundsen da skipet la til kai i Tromsø med koronasmitte om bord.

, går midlertidig ut av ledelsen i Hurtigruten Cruise. Han var om bord på Roald Amundsen da skipet la til kai i Tromsø med koronasmitte om bord. «Det er ikke bra» , uttalte Bent Høie om Hurtigrutens brudd på smittevernsregler og -planer. «Det reagerer jeg kraftig på», svarte han på TV2s spørsmål om hva han tenker om at Hurtigruten ba om at selskapets navn skulle holdes utenfor varslingen om smitte.

, uttalte Bent Høie om Hurtigrutens brudd på smittevernsregler og -planer. «Det reagerer jeg kraftig på», svarte han på TV2s spørsmål om hva han tenker om at Hurtigruten ba om at selskapets navn skulle holdes utenfor varslingen om smitte. «Det er sånn denne næringen får ting til å gå rundt», svarte næringsminister Nybø på spørsmål om hvorvidt det var klokt av Hurtigruten å hente inn mannskap fra Filippinene og andre land, all den tid selskapet hadde permittert mannskap på land i Norge.

FERGENE FÅR FORTSETTE: Innstrammingen gjelder ikke annen skips- eller fergetrafikk. Regjeringen har hatt et møte med Rederiforbundet i dag. Der fikk rederne beskjed om å gå gjennom regler og rutiner for smittevern på øvrig skipstrafikk. Helsedirektør Guldvog sier faren for «alvorlige konsekvenser» som følge av smitte på cruise er mye større enn for annen skipstrafikk.

