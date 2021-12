OPPTØYER I MÜNCHEN: Rundt 5 000 personer gikk ut i gatene i den sørtyske byen München, onsdag, for å demonstrere mot myndighetenes koronatiltak. Ifølge politiet oppførte mange av de fremmøtte seg aggressivt, og én journalist ble angrepet og minst én politibetjent ble hardt skadet i sammenstøtene. Enkelte demonstranter skal ha vist fram insignia for grunnlovsstridige organisasjoner og voldelig motstand. Til sammen elleve personer ble pågrepet etter det som er den siste i en rekke av voldelige motdemonstrasjoner mot koronatiltakene i Tyskland de siste ukene.

VIRKER IKKE MOT OMIKRON: Sykehus i USA roper varsko etter at en mye brukt behandlingsform mot covid-19 viser seg å være mindre effektiv mot omikron-varianten. Behandling med såkalte monoklonale antistoffer har til nå blitt brukt for å forhindre at høyrisiko covid-pasienter utvikler et mer alvorlig sykdomsforløp slik at de må legges inn på sykehus. Nå viser laboratorieforsøk at flere av de vanligste monoklonale antistoff-behandlingene ikke er effektive mot omikron, på grunn av de mange mutasjonene varianten har på piggproteinet. Forskerne bak de foreløpige studiene sier at resultatene de fikk var enda verre enn de fryktet. Dersom resultatene stemmer, står legene plutselig uten et nøkkelredskap i behandlingen av koronapasienter.

VLADIMIR PUTIN anklager NATO for å «plassere missiler på vår dørstokk» i nok en TV-sendt pressekonferanse egnet å eskalere situasjonen i Ukraina. Russland krever garantier for at den vestlige alliansen ikke skal ekspandere østover. Russland-forsker Julie Wilhelmsen ved Norsk utenrikspolitisk institutt sier i et intervju med Klassekampen i dag at USA risikerer å skusle bort muligheten til viktige forhandlinger om sikkerhetsarkitekturen i Øst-Europa når de ikke kommer motparten i møte. «Jeg synes det virker rimelig å tro at Russland faktisk stagger seg dersom Washington er villig til å gå med på noen av disse kravene. Dette er den eneste måten dette eskalerende spillet kan snus på», sier Wilhelmsen.



OG SÅ VAR VI DER IGJEN. I morgen ringes julehøytiden inn, og vi griper anledningen til å ønske deg en god jul og et godt nyttår – og takke for at du har lest Filter Nyheter i 2021.

Vår julehilsen når i år ut til flere enn noensinne.

Jevnt og trutt gjennom året vi har lagt bak oss, ble det flere som følger Filter Nyheter på en eller annen plattform, og leser, deler og diskuterer journalistikken vi produserer.

I 2021 fikk de blant annet avsløringene av hvordan det nyfascistiske partiet Alliansen rekrutterer ungdom på nettet. Av bruken av penger med ukjent opphav i valgkampen. Av nazistproblemet i Vålerenga-miljøet. Av hvordan et lite analyseselskap kan ha misbrukt statlige tilskudd, og blant annet investert i fjellhytte. Av hvordan konspirasjonsteorier om pandemien kan splitte norske familier.

