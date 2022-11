Agenter og pengestøtte: Trudeau advart mot kinesiske påvirkningsoperasjoner

KINA DRIVER ET AGGRESSIVT spill mot det kanadiske demokratiet, sier statsminister Justin Trudeau etter å ha blitt advart av landets etterretningstjeneste om at Beijing drev en storstilt påvirkningskampanje mot valget i 2019. Blant annet skal Kina i skjul ha gitt pengehjelp til minst 11 kandidater og hatt agenter i staben til flere parlamentsmedlemmer. Det er også nylig startet etterforskning av det som omtales som illegale kinesiske politistasjoner i Toronto-området. Disse har blant annet presset kinesere i Canada til å returnere til hjemlandet for straffeforfølgelse.

Samtidig innrømmer den Vladimir Putin-tilknyttede forretningsmannen Jevgenij Prigozjin at han er innblandet i russiske påvirkningsoperasjoner mot valg i USA. «Vi har påvirket, vi påvirker og vil påvirke forsiktig, kirurgisk presist og på vår måte», skryter han i sosiale medier. «Ikke noe vi ikke er klar over», kommenterer Det hvite hus.