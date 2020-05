11. mai, 1. juni og 15. juni er nøkkeldatoene i åpningen av Norge fremover.

Regjeringen lar grunnskoler og videregående skoler åpne i neste uke, samt kjøreskoler.

åpne i neste uke, samt kjøreskoler. Bedriftene i de største byene oppfordres til fortsatt å legge til rette for hjemmekontor av frykt for trengsel på kollektivtrafikken.

i de største byene oppfordres til fortsatt å legge til rette for hjemmekontor av frykt for trengsel på kollektivtrafikken. Høyere utdanning åpner bare for de som risikerer å bli forsinket i studiene, rundt 25 til 30 prosent av studentene, ifølge VG.

åpner bare for de som risikerer å bli forsinket i studiene, rundt 25 til 30 prosent av studentene, ifølge VG. Antallet som kan være samlet i private grupper øker fra 5 til 20 , så lenge avstandsregler kan overholdes. Det er lov til å samles opp mot 50 personer på et offentlig sted , så lenge man kan holde én meters avstand og en «ansvarlig arrangør» står bak.

, så lenge avstandsregler kan overholdes. Det er lov til å samles opp mot , så lenge man kan holde én meters avstand og en «ansvarlig arrangør» står bak. Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Utenlandsreiser frarådes likevel fortsatt. Personer som har vært i utlandet må i karantene ved hjemkomst .

likevel fortsatt. Personer som har vært i utlandet må i . Fornøyelsesparker kan åpne fra 1. juni, ifølge regjeringen. Det åpnes også for organisert svømming, inkludert skolesvømming fra denne datoen.

kan åpne fra 1. juni, ifølge regjeringen. Det åpnes også for organisert svømming, inkludert fra denne datoen. 15. juni får treningssentrene åpne, såfremt man har kommet frem til smitteverntiltak. Det samme gjelder badeland og svømmehaller. Fra samme dato åpnes det for arrangementer med opptil 200 personer.

Folkehelseinstituttet mente at universiteter og høyskoler også kunne åpnes, og at hjemmekontorene kunne avvikles. FHI anbefalte også å trekke anbefalingen om å avstå fra innenlands reiser som ikke er strengt nødvendige, siden det det nå er lite smitte i hele landet. Erna Solberg varsler at det kommer nye råd og ferie- og fritidsreiser innenlands den 15.mai.

Gladnyheter fra Italia: Italienske forskere tror viruset er svekket.

«Viruset er mindre aggressivt nå», sier sjefen for forskningsinstituttet Mario Negri , ifølge avisen Corriere de la Sera. «Vi ser at viruset mister styrken. Det utvikler seg, men mister smittsomhet og sannsynligvis dødelighet», sa Massimo Ciccozzi , leder for medisinsk statistikk og molekylær epidemiologisk enhet ved Campus Bio-Medico universitet i Roma, til det italienske senatets helsekommisjon. Han får støtte av andre italienske eksperter.

, ifølge avisen Corriere de la Sera. «Vi ser at viruset mister styrken. Det utvikler seg, men mister smittsomhet og sannsynligvis dødelighet», sa , leder for medisinsk statistikk og molekylær epidemiologisk enhet ved Campus Bio-Medico universitet i Roma, til det italienske senatets helsekommisjon. Han får støtte av andre italienske eksperter. Matteo Bassetti, direktør for smittsomme sykdommer ved San Martino i Genova, sier følgende til italienske medier: «I mars var dette viruset en tsunami, nå har det blitt en bølge. Kanskje er det fordi han allerede har tatt de svakeste, gjort et naturlig utvalg, eller kanskje det er svekket».

direktør for smittsomme sykdommer ved San Martino i Genova, sier følgende til italienske medier: «I mars var dette viruset en tsunami, nå har det blitt en bølge. Kanskje er det fordi han allerede har tatt de svakeste, gjort et naturlig utvalg, eller kanskje det er svekket». Massimo Clemeti, som er sjef ved laboratoriet for mikrobiologi og virologi ved San Raffaele i Milano, sier det slik: «Tilstanden er betraktelig endret de siste to ukene, og vi ser gradvis at vi har færre intensivpasienter. Sykdommen er ikke lenger i den fasen der immunforsvaret og organer kollapser».

Kulturminister og utfordrer til ledervervet i Venstre, Abid Raja, fikk litt av en attest fra statssekretær Knut Aastad Bråten i går. Sistnevnte tok sin hatt og frakk og forlot kulturdepartementet med følgende generelle, men ikke så kryptiske melding på Facebook: «Det er krevjande å ta del i ein politisk leiarskap i eit departement når det knapt finst tid, tolmod og vilje til å arbeide saman», og «politikarane må vise normal moral og etikk, vere til å stole på», og at «den politiske ukulturen luktar vondt, er med på å svekke demokratiet vårt, og er slik med på å bryte ned tillitsforholdet mellom oss».

Ellers: Vi tok den nye dokumentaren til Jeff Gibbs og Michael Moore, «Planet of the Humans», i nærmere øyensyn. Der var det mye gammalt!

