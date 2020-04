Boris Johnson er fortsatt på intensiven, men puster selv med oksygentilførsel, ifølge utenriksminister Dominic Raab.

Wuhan har åpnet opp etter to måneders nedstengning onsdag. En by lengre nord, Suifenhe City, begynte imidlertid å begrense beboernes bevegelsesfrihet etter samme oppskrift som Wuhan gjorde i februar, i frykt for en ny virus-oppblomstring i Kina.

Danmarks tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, fra Høyres søsterparti Venstre, skriver i et innlegg i Berlingske at han slett ikke er sikker på at Danmark har valgt riktig strategi fremover. Han støtter bråbremsen i midten av mars, men mener regjeringen nå er for forsiktig, og kritiserer samtidig hemmeligholdet om modellene til det danske folkehelseinstituttet. «Det er enkelt å tråkke på bremsen. Og det kan gjøres når som helst hvis det plutselig går for fort. Men hvis vi ikke tør risikere å starte hjulene, vil Danmark stoppe», skriver han.

Mauro Ferrari slutter etter bare tre måneder ved roret ved EUs forskningsbyrå European Research Council (ERC), og oppgir unionens dårlig koordinerte respons på pandemien som grunn. Han maktet ikke å få gjennomslag for et storskala forskningsprogram på Covid-19 i EU, og sier nå at han har mistet troen på EU som samarbeidsorgan for Europa. «Tilgi meg, men jeg mener at det viktigste nå er å stoppe pandemien», skriver den italiensk-amerikanske forskningstoppen i et stikkende avskjedsbrev, som først ble publisert i Financial Times. Han fikk raskt svar på tiltale fra et av Europaparlamentets tyske medlemmer, Christian Ehler, som kalte det en avledningsmanøver for å skjule sin egen, dårlige håndtering i krisen. Nå går ryktet om hvorvidt Ferrari egentlig satt på oppsigelse. Byråets styringsorgan skal ha ment at han brukte for mye tid på private aktiviteter, enn på ERC.

Japans statsminister Shinzo Abe har erklært krise i Tokyo og enkelte andre deler av landet, og sier politiet om nødvendig vil bli brukt for å få folk til å overholde avstandsbestemmelsene. Japan har imidlertid ikke satt den samme makt bak sine anbefalinger som mange europeiske land, det er fortsatt råd, ikke påbud, som gis. Årsaken ligger i Japans fascistiske historie, som har gjort befolkningen veldig oppmerksom på slik maktbruk, ifølge avisa Mainichi.

PS! Filter Nyheters nyeste artikler:

Støtt Filters journalistikk

Korona-økonomien rammer også Filter Nyheter hardt, og nå trenger vi hjelp fra deg for å fortsette med den grundige journalistikken vi er kjent for. Samtidig lanserer vi et magasin som hver måned sendes til alle faste bidragsytere! Om du bestemmer deg nå, er det et svært viktig bidrag i en periode der uavhengige medier er viktigere enn noensinne:

For 100,- kroner i måneden får du Filter Magasin rett hjem i postkassa 11 ganger i året. Ønsker du å donere årlig koster det 900,- kroner. Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Om du ikke har mulighet til et månedsbeløp (magasin) foreløpig, kan du skaffe deg en Filter-t-skjorte for 498,-. Bare velg ønsket størrelse med knappene under så gjøres resten med Vipps.

Du kan også støtte Filter ved å sende redaksjonen et engangsbeløp via Vipps. Velg «Betal» (den med handlekurven) og tast inn nummeret 514053 (eller søk opp Filter Media).

Meld deg på Filters nyhetsbrev

Det er gratis og inneholder en forklaring av det Filter-journalistene mener er dagens viktigste nyhetssaker i inn- og utland. Ellers som for eksempel forlegger og forfatter Anders Heger sier det: «Filter Nyheter har det suverent beste grepet om hvilke nyheter som teller, og hvilke som er unødig støy». Meld deg på her.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.