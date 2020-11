Om du ikke fikk med deg denne ukas mest bisarre tv-opplevelse – Trump-kampanjens urovekkende pressekonferanse der Rudy Giuliani la frem en rekke udokumenterte påstander om omfattende valgjuks – kan du se den i sin helhet her.

Etter pressekonferansen var Trump-advokat Sidney Powell tydelig på hva som er målet: «For å være ærlig – hele valget i alle vippestater bør ses bort ifra og de lovgivende forsamlingene bør sørge for at det blir utpekt valgmenn for Trump», uttalte hun i intervju med Fox.

Trump-kampanjens strategi handler altså om å skape så mye usikkerhet rundt valgresultatet at folkevalgte fra Det republikanske partiet i ulike delstater føler seg tvunget til å ta affære og utnevnte valgmenn uten hensyn til innbyggernes stemmer.

Usikkerheten om resultatet har spredd seg helt til Norge – også her har vi nemlig registrert flere eksempler på at falsifiserte teorier og udokumentert oppspinn er blitt videreformidlet i sosiale medier og bloggsfæren.

Det er på tide med en gjennomgang:

1) Nei, det er ikke blitt registrert 600 000 eller flere ulovlige stemmer i Philadelphia og Pittsburgh slik Trump-kampanjen hevder

I en Twitter-melding med svært stor spredning den 12. november slo Rudy Giuliani fast at det er blitt registrert over 600 000 ulovlige stemmer i Philadelphia og Pittsburgh, de to største byene i den viktige vippestaten Pennsylvania.

Til sammen ble litt over 1,4 millioner stemmer avgitt i de to byene. 600 000 utgjør over 40 prosent av det totale stemmetallet – og tilsvarer passende nok (for Trump og Giuliani) antallet poststemmer på Joe Biden.

Men selvsagt er ikke påstanden riktig. Ifølge delstatsmyndighetene i Pennsylvania finnes det ingen bevis for at denne type omfattende uregelmessigheter eller ulovligheter har forekommet i forbindelse med presidentvalget.

I tillegg: Observatører fra begge partier har oversett opptellingen av stemmer – og ingen rettsinstanser har akseptert påstanden om at representanter fra Det republikanske partiet ble nektet å delta.

2) Nei, amerikanske soldater stormet ikke kontorer i Tyskland for å beslaglegge en server med det «virkelige» valgresultatet

Trump-tilhengere har flere ganger den siste uka delt påstander om at det Barcelona-baserte programvareselskapet Scytl – som har levert ulike tjenester til amerikanske delstater i forbindelse med valget – har spilt en avgjørende rolle i presidentens nederlag.

Påstandene har handlet om at den amerikanske hæren nylig ransaket Scytls kontorer i den tyske byen Frankfurt, hvor de tok beslag i en server som inneholder «ikke-manipulerte» valgdata. Disse skal vise at Trump i realiteten tok seieren i et valgskred med 401 av totalt 538 valgmenn.

Men dette er oppspinn. Per i dag har Scytl verken kontorer, datamaskiner eller servere i Frankfurt. Selskapet har heller ikke levert valgmaskiner til amerikanske delstater – og på ingen måte bidratt til å registrere eller telle stemmer ved valget.

Derimot har Scytl levert ulike tjenester knyttet til opplæring av valgmedarbeidere og velgere, samt visualisering av resultater og et digitalt system for levering og innhenting av stemmesedler fra velgere i utlandet. Den amerikanske hæren avviser for øvrig at de har gjennomført en ransaking eller tatt beslag i servere i Tyskland.

Scytl-teorien er bare én av flere uheldige misoppfatninger eller bevisste løgner knyttet til digitale løsningers rolle i det amerikanske presidentvalget – den såkalte «Hammer og Scorecard»-teorien er annen. Idéen om at en hemmelig supercomputer med spesialutviklet programvare har «endret» stemmer fra Trump til Biden, er for lengst avslørt som tull.

Like fullt ble teorien fremmet av Sidney Powell i et intervju med tv-kanalen Fox Business få dager etter valget. Powell kjemper nå side om side med Trump for å omgjøre valgresultatet.

3) Nei, disse «døde» personene har ikke stemt på Joe Biden i valget, selv om Trump-apparatet og andre hevder det motsatte

Trump-kampanjen eller ulike støttespillere har gjentatte ganger presentert påstander om at stemmer er blitt avlagt i navnet til personer som er døde. I forrige uke trodde flere at de hadde funnet et sikkert bevis:

En stemme i Georgia var nemlig registrert på Deborah Jean Christensen, som ifølge Trump-kampanjen døde i fjor. Og Fox-programleder Tucker Carlson var helt enig i at dette bare kunne bety én ting – at Biden har vunnet med ulovlige stemmer.

Påstandene ble svært mye delt i sosiale medier:

Det var bare ett problem: Den aktuelle stemmen var registrert på en Deborah Jean Christensen som faktisk lever. Det var CNN som fant henne, slik de tidligere har funnet flere personer som Tucker Carlson har hevdet er døde.

Da tv-kanalen ringte på døra hos Christensen, kunne hun fortelle at Trump hadde fått stemmen hennes i 2016, men at hun i år gikk for Biden. «Bare latterlig», sa hun om påstanden om at stemmen hennes tilhører en død person/at hun selv er død.

Flere tilsvarende påstander om «døde velgere» fra Trump-kampanjen eller støttespillere er flere ganger blitt tilbakevist eller i beste fall avvist som villedende de siste ukene. Og selv om det finnes enkeltstående eksempler på feilregistrerte stemmer, er det ingenting som beviser at dette har skjedd i stort omfang som ledd i en bevisst kampanje for å manipulere valgresulatet.

4) Nei, stemmer på Donald Trump ble ikke forkastet i Arizona fordi velgerne hadde brukt tusj til å markere ved kandidaten

Ganske tidlig etter valget ble «sharpiegate» et begrep blant Trumps støttespillere. Det gir seg ut for å forklare situasjonen som oppsto i Phoenix, Arizona da Trump-velgere utenfor valglokalene ble bedt om å ta imot en tusj som de skulle bruke til å markere stemmesedlene sine med.

Men bruken av nettopp disse tusjene medførte at stemmene ble forkastet, heter det i historien, som ikke har rot i virkeligheten. Den tok likevel av på nettet etter at en kvinne filmet hvordan valgmedarbeidere delte ut tusj ved et stemmelokale. Siden spredte den seg videre med høy hastighet.

Valgmyndighetene i Arizona har hele tiden avvist at historien er sann. Heller har de fremholdt at alle stemmer skal telles, uansett om det blir benyttet tusj eller penn for å markere for ønsket kandidat.

Kontrolltester av tellemaskiner i for eksempel Maricopa fylke, har også vist at stemmer merket med tusj faktisk blir registrert. Det er til og med anbefalt å bruke tusj, ifølge valgmyndighetene i enkelte fylker – det blir ansett som ekstra sikkert.

5) Nei, en viktig ansatt i Biden-apparatet er verken blitt siktet eller arrestert for deltakelse i storstilt stemmesvindel i Texas

En relativt fersk påstand knyttet til det amerikanske presidentvalget har handlet om at en sentral Biden-medarbeider er blitt arrestert eller siktet for et forsøk på omfattende valgfusk i delstaten Texas. Påstanden er allerede delt titusenvis av ganger i sosiale medier.

Mer konkret sier historien at den Houston-baserte rådgiveren Dallas Jones er i politiets søkelys etter å ha samlet sammen og levert stemmer fra hjemløse, eldre og avdøde personer i det som ofte blir omtalt som ballot harvesting.

Det finnes imidlertid ingen rettsdokumenter som kan bevise at Jones er arrestert eller siktet. Selv sier han at historien er ren fantasi. Og bildet som har fulgt de udokumenterte påstandene i sosiale medier, har etter litt undersøkelse vist seg å være av skuespilleren Cuba Gooding Jr., som ble arrestert i 2019.

Anklagene om stemmesanking virker for øvrig å stamme fra et juridisk fremstøt fra konservative aktivister i Harris fylke forut for valget, da flere uten hell gikk rettens vei for å stanse utvidet forhåndsstemming. Fylket har avvist alle påstander om at stemmesanking har vært et problem.

6) Nei, valgmaskiner og programvare fra selskapet Dominion slettet ikke tusenvis av stemmer på Trump eller lot være å telle dem

En gjennomgangsmelodi fra presidenten og sentrale aktører i apparatet rundt ham de siste dagene, har handlet om det Colorado-baserte selskapet Dominion Voting Systems – og hvordan valgteknologi herfra er blitt programmert til å slette stemmer på Trump eller la være å telle dem.

Dominion Voting Systems er en dog et «venstreradikalt» selskap, har flere hevdet, som i siste instans er kontrollert av sosialister i Venezuela. Tidligere denne uka videreformidlet Trump en video fra tv-kanalen OAN der en «analytiker» fikk fremme påstander om at sikkerheten i Dominions løsninger er katastrofalt dårlige.

Den omtalte analytikeren er for øvrig Ron Watkins, som sammen med sin far har driftet nettforumet 8kun der fantasifiguren «Q» har postet beskjeder til følgerne sine – men det er en annen skål. Sentralt her er at det ikke finnes hold i anklagene om at Dominion bevisst manipulerer valgresultatet (og i hvert fall ikke at selskapet er venstreradikalt eller kontrollert fra utlandet).

Anklagene mot Dominion har konkret vært knyttet til opptelling i delstatene Michigan og Georgia. Programvaren fra selskapet ble benyttet i to av de fem fylkene som opplevde visse problemer i disse delstatene. I alle disse tilfellene finnes det detaljerte forklaringer på hva som skjedde – og i ingen av dem påvirket programvaren opptellingen av stemmene.

Forsinkelser eller mindre avvik var heller forårsaket av menneskelige feil (eller en annen programvare som gjorde at det i en periode gikk tregt å registrere velgere).

Dominion Voting Systems har i løpet av de siste dagene gått hardt ut mot de mange valgfusk-påstandene fra sin hjemmeside: De er et uavhengig, amerikansk selskap, uten bånd til verken Pelosi-familien, Clinton-stiftelsen eller Venezuela, blir det blant annet slått fast.

7) Nei, Joe Biden betalte ikke mafia-bossen «Skinny Joe» Merlino penger for å trykke falske stemmesedler i Philadelphia

En fersk og temmelig vill valgfusk-påstand handler om at Joe Biden-kampanjen har betalt en kriminell gjenganger ved kallenavn «Skinny Joe» tre millioner dollar for å produsere 300 000 falske stemmesedler i Philadelphia, Pennsylvania.

Den oppsiktsvekkende historien stammer fra en artikkel på nettsiden Buffalo Chronicle, som har et svært frynsete rykte hva sannferdig informasjon angår.

Tidligere denne uka ble påstandene videreformidlet av Trump-tilhengeren og hip hop-artisten Jeremy Herrel på Facebook. «Dere klarer ikke å finne på de greiene her, mine damer og herrer», sa Herrel i en direktesendt video: «Vi har breaking news om at mafiaen har hjulpet Joe Biden med tusener på tusener på tusener av falske stemmer».

Videoen har i skrivende stund fått nær 150 000 visninger, 11 000 reaksjoner og over 8000 kommentarer. Men «Skinny Joe» Merlinos advokat, har fullstendig avvist påstandene. Mafia-bossen har vært ute på prøve i Florida siden 2018 – og holder seg etter rapportene i ro.

Myndighetene i Pennsylvania har også omtalt hele valgprosessen som både sikker og etterprøvbar.

