Med to måneder igjen av valgkampen, handler den nå om hvordan USAs sittende president oppmuntrer til voldshandlinger utført av Trumps tilhengere.

President Donald Trump fortsatte mandag kveld amerikansk tid med å bagatellisere og fremme vold i flere ulike uttalelser, samtidig som han legger skylden på Demokratene, Joe Biden og venstresiden for opptøyer og voldshandlinger i USA.

«Det er de på venstresiden som er problemet», sa Trump.

I et intervju med Fox News lanserte han også en konspirasjonsteori om at Biden er marionett for «folk i de mørke skyggene» og snakket om en mystisk fly-last med «bøller i mørke uniformer, svarte uniformer, med utstyr og sånn».

Det siste stammer trolig fra et falskt rykte som sirkulerte på Facebook for en måned siden, der mange Trump-tilhengere delte en skrøne om at et titalls Antifa-ledere i svarte klær hadde blitt flydd inn til delstaten Idaho for å utføre angrep på lokale forretninger. (Angrep som aldri skjedde).

Etter at en bilkolonne av Trump-fans i helga trosset politiets anmodninger og kjørte inn i demonstrasjons-episenteret Portland for å provosere antirasistiske aktivister med Trump-flagg, paintballgevær og pepperspray, hadde presidenten dette å si: «Det var en fredelig demonstrasjon». «Maling er ikke kuler». Sammenstøt utover kvelden i Portland etter bilkolonnen endte med at en av Trump-tilhengeren ble skutt og drept av en mann som regner seg som militant antifascist i «Antifa».

Mens Joe Biden i en tale i går fordømte alle former for opptøyer og voldsbruk samtidig som han angrep Trump for å helle bensin på bålet, nekter Trump å be sine egne fans om å avstå fra vold.

Etter at den 17 år gamle Trump-tilhengeren Kyle Rittenhouse 25. august endte med å drepe to mennesker og skade en tredje alvorlig da han oppsøkte opptøyer i Kenosha i Wisconsin med et skarpladd gevær, har mange Trump-republikanere forsøkt å framstille hendelsen som selvforsvar, noe som i sin tur har gitt legitimitet til ulike selverklærte «militser» i USA, hvorav noen av de bevæpnede gruppene er høyreekstreme.

I går forsterket Trump selv denne trenden: «Det var en interessant situasjon (…) Han prøvde å komme seg bort fra dem (…) De angrep ham (…) Han ville nok blitt drept», sa presidenten om 17-åringen, som er siktet for ett forsettlig drap, ett uaktsomt drap og et drapsforsøk etter skytingen.

President Trump defended Kyle Rittenhouse, the 17-year-old who fatally shot two people in Kenosha, Wisconsin. https://t.co/hf6Xmlg69l pic.twitter.com/Cyr3gnuEtG — USA TODAY (@USATODAY) September 1, 2020

I Fox News-intervjuet sammenlignet han forøvrig politiets sju skudd mot ryggen til afroamerikaneren Jacob Blake – årsaken til demonstrasjonene og opptøyene i Kenosha – med hvordan golfspillere kan kløne det ti like ved hullet. «They choke, akkurat som i en golfturnering når de bommer på en putt på tre fots hold», sa Trump om politivolden.

Trump: You know a choker they choke. Shooting a guy in the back many times couldn’t you have done something different… in the meantime he might have been going for a weapon… but they choke just like in a golf tournament they miss a 3 foot putt…. pic.twitter.com/HkzEX9ghZj — Acyn Torabi (@Acyn) September 1, 2020

