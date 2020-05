«Professor Lockdown broke lockdown to get his trousers down». Slik lyder forsidetittelen på den britiske tabloiden The Sun etter avisa The Telegraphs avsløring om at forfatteren bak den enormt innflytelsesrike Imperial College «slå ned viruset»-strategien ikke maktet å følge sine egne sosial distansering-regler da ønsket om å møte kjæresten ble for stort. Neil Ferguson, som den britiske regjeringens fremste pandemiekspert egentlig heter, har nå sagt opp jobben sin.

Storbritannia har passert Italia som den hardest korona-rammede nasjonen i Europa, og den nest hardest rammede i verden, med mer enn 32 000 dødsfall.

Tirsdag kunngjorde Hongkongs leder Carrie Lam at skoler, kinoer, barer og skjønnhetssalonger åpnes fra fredag. Myndighetene vil dele ut gjenbrukbare ansiktsmasker til landets 7,5 millioner innbyggere. Hong Kong har hatt 1 041 koronatilfeller, og fire dødsfall.

Sør-Korea åpner skolene på mandag. Thailand og Vietnam har også begynt å åpne opp denne uken.

Norge:

I et intervju med VG radbrekker Aps Marianne Marthinsen og LO-toppen Maria S. Walberg Norges Banks siste beskrivelse av skatteparadiser i forbindelse med Tangen-ansettelsen. Aps tidligere finanspolitiske talsperson kaller bankens holdning «et tilbakeslag» for Stortingets arbeid mot skatteparadiser, som også Tangen er pålagt å arbeide for som sjef for Oljefondet. «Norges Bank sklir på omtalen av skatteparadiser fordi de har behov for å forsvare ansettelsen av Nicolai Tangen. Det er det som skjer!» sier Marthinsen i intervjuet med VG, som er lesverdig fri for avansert finansspråk.

Greta Thunberg og 15 andre ungdommer oppfordret tirsdag FN til å godta deres søksmål mot fem land: Argentina, Brasil, Frankrike, Tyskland og Tyrkia. Aktivistene anklager landene for å ha brutt sine forpliktelser i henhold til den internasjonale barnekonvensjonen, ved å fremme fossilt brensel og ikke ha redusert klimagassutslipp i flere tiår mot bedre vitende. Søksmålet ble levert i september i fjor. Landene er valgt ut fra at de er de største klimautslipperne av de 45 nasjonene som har implementert et frivillig tillegg til barnekonvensjonen.

Forskningssjef for Norsk institutt for naturforskning (NINA), Kristin Thorsrud Teien, går ut mot regjeringens Klimakur 2030. Hun mener klimatiltakene i Norge behandles såpass løsrevet fra landets natur at vi kan ende opp med å gjøre klimautslippene verre, ikke bedre, uten å skjønne det selv engang (for eksempel ved å bygge vindkraft på myrer og andre karbonbasseng). NINA har sluppet en rapport som påpeker store hull i norsk forvaltnings kunnskaper om karbonfangst- og lagring i norske økosystemer, blant annet unøyaktige kart for naturtyper. Forskningssjefen ønsker at klimakuren endres til en klima- og naturkur, der tiltakene for klima og natur ses i sammenheng og forsterker hverandre, sier hun til NRK.

