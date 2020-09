Trump-apparatet er fredag i høygir for å forsøke å benekte Trump-uttalelsene som er gjengitt i en artikkel fra magasinet The Atlantic som gikk viralt umiddelbart etter publisering.

«Tapere»

Artikkelen handler om hvordan presidenten overfor staben sin ved flere anledninger har brukt ord som «losers» og «suckers» og generelt svært respektløse resonnementer for å beskrive amerikanske militære – levende og døde.

«Taper»-kommentarene rammer både falne soldater, nålevende veteraner i USA og krigsfanger/savnede. Kildene beskriver en president som konsekvent både er kunnskapsløs i grunnleggende krigshistorie og stiller seg uforstående til at han skal bruke tid på å hedre personer som ikke «vant». Ifølge de godt plasserte kildene, framstiller Trump folk som frivillig verver seg i stedet for å tjene penger i det private, som dumme, og skal ved en rekke anledninger ha kalt soldater som har mistet livet eller blitt tatt til fange som «suckers».

«Hvorfor skal jeg dra til den gravlunden? Den er fylt med tapere», sa for eksempel Trump til en person i egen stab, da han i 2018 var bedt om å besøke en 1. verdenskrigs-kirkegård i Paris der mange amerikanske soldater er begravet.

Samme år, da Trump ønsket en militærparade i Washington DC, skal han ha presisert overfor staben at han ikke ville ha veteraner med amputasjoner. «Ingen har lyst til å se det», skal presidenten ha sagt i møtet i Det hvite hus.

Førstehåndsberetningene i Atlantic-artikkelen kommer fra anonyme kilder, men også Associated Press og Washington Post fikk raskt gjengitt tilsvarende historier. Trump benekter hele artikkelen, men påstanden om falske nyheter er lite troverdig i lys av blant annet hans tidligere latterrligjøring av John McCains krigs-fangenskap.

Militæret er et ubehagelig tema for Trump, som slapp unna tjenestegjøring i Vietnam-krigen blant annet ved å påberope seg hælsporer. (Diagnosen om en benutvekst i foten, fra en lege med bånd til Trumps far, er høyst tvilsom).

– Det er Trump som er taperen

De nye opplysningene om presidentens ordbruk og manglende respekt for de militære han kommanderer, skapte umiddelbart sterke reaksjoner blant både soldater som tjenestegjør nå, blant veteraner og i militærfamilier med flere generasjoner soldater.

På Twitter startet eks-soldaten David Weissman en kampanje der han ba alle andre amerikanske veteraner fra kriger USA har deltatt i å legge ut bilde av seg selv i uniform for å «fortelle Trump hvor mange han har krenket ved å kalle falne soldater tapere». Weissman opplyser at han stemte på Trump i 2016, men har senere blitt ihuga motstander.

I recommend all veterans to use their Military pics as a profile pic to let Trump know how many people he has offended by calling fallen soldiers losers and suckers. #NewProfilePic pic.twitter.com/KPTDXVgoaX — David Former Trump Supporter Weissman (@davidmweissman) September 4, 2020

Han fikk raskt svar, fra både soldater med bakgrunn i alle forsvarsgrener, pårørende til drepte soldater i Vietnam, Afghanistan og Irak og slektninger til falne i andre verdenskrig:

My grandmother was a nurse in WWII and I served as a nurse in the Air Force. Some of my closest friends are people I served with. We cannot be lead by a man who has no respect for fallen service members. pic.twitter.com/6piVYWyzx3 — Summer Thompson, DNP, PMHNP (@SummerPMHNP) September 4, 2020

Thank you for your service ✝️☮️✝️💟🇺🇸🇺🇸🇺🇸🙏🏽😊 — Mekitty (@Mekitty4) September 4, 2020

Thank you for your service and sacrifice that protects our more cherished values. — Potato Thief (@rickohindy) September 4, 2020

Thank You Brother, I was a Wolfhound 25th Inf Div in 1968 and Tragic Trump thinks I’m a loser. I was wounded and decorated for my actions under fire.

No Trumps in sight anywhere

••• – – – •••

POTUS is FUBAR #TragicTrump — 🇺🇸••• – – – •••🇺🇸 Mitch Furman (@MitchFurman) September 4, 2020

I’m definitely on board with that…from a fellow vet thank you both for your service! pic.twitter.com/GTUhMY3tz7 — Big C (@dc1cc) September 4, 2020

Bigtime hero! You know, I haven't seen a single loser *or* sucker in this thread. There are lots of courageous people who serve our country, and they all deserve respect, as do the spouses/family who support them and live with the physical and mental pain they bring home. 💙 — Katie Z (@UncommonMagpie) September 4, 2020

Thank you for your service. You and all our great war heroes are great Americans. I wouldn’t be here if not for your sacrifices in the Phils in WW2. Serving our VA vets as a nurse is my small way of paying it forward. This president does not get it. — erhmalerd (@ermahlerd) September 4, 2020

Thank you. — wgt (@wayneteeger) September 4, 2020

My Uncle was a Marine KIA in 1971. He had dyslexia(undiagnosed @ the time) & was determined to become a teacher to help kids like him. He enlisted instead of going back for his 3rd yr of Uni. He had food poisoning on Xmas while on patrol. Came back to a base attack. What a loser — #ViveLaRésistance #BidenHarris2020 (@JustWhatNowWhy) September 4, 2020

Exactly, what he said.

Semper Fidelis. pic.twitter.com/Ajbw9xmlRr — Synaptic Gap (@am4huckleberry) September 4, 2020

My grandfather fought in Normandy in WWII. Died in his 70s. Had a retired military honor guard at his funeral. Bunch of 70 yo vets. It was the sweetest send off. Brings tears just thinking about it. He would be horrified at what’s going on now. — Ronni Stuckey (@RonniStuckey) September 4, 2020

I served for 11 years, during two wars. I'm not surprised, but still offended that Trump would call those who served, and gave the ultimate sacrifice losers and suckers. I'm proud of my service, and those in my family who served. pic.twitter.com/00jp41SqEf — Aaron Broadley (@AaronBroadley) September 4, 2020

I'm sending a thousand hugs & 'thank yous' to you & families like yours and that will still never be enough! ❤🇺🇲 You two & all of our brave and selfless servicemen and women are who truly make our country great! May your father Rest in Power and Thank You!!! 💙❤ — Vote Blue!💙🌊❤DumpDumpf2020🚮💩🚮 (@Diamond1Britt) September 4, 2020

So sorry for your loss. My son is a veteran (Afghanistan 2x) from Holland.

I have been so scared and so proud. — Ineke (@inekedebruin) September 4, 2020

