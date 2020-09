Om det blir Biden eller Trump som sitter i stolen på det ovale kontor neste år, avhenger av valgresultatet i et lite knippe stater i USA. Politico har laget en oversikt, som viser at fire av 13 stater heller mot Biden, tre av dem heller mot Trump, og fire er et åpent spørsmål.



Nord-Carolina med sine 15 valgmannsstemmer er en slik delstat, og en Trump «må» vinne ifølge Politico. Meningsmålingene gir Biden per par prosentpoengs forsprang på Trump i delstaten, men Trump har besøkt staten hele tre ganger, mot Bidens null. I primærvalget stemte 43 prosent på at Biden skulle bli Demokratenes presidentkandidat. «Han må komme hit», sier Bidens støttespillere til NBC.

Florida er den andre, med nær dobbelt så mange valgmannsstemmer: 29 stykker, tredje størst i USA. Den som har vunnet Florida, har vunnet presidentembetet siden 1992. Trump vant delstaten sist, men møter kritikk for sin håndtering av pandemien samt stormen som rammet Puerto Rico. Styrkeforholdet mellom de to kandidatene er utrolig jevnt på målingene.

Arizona omtales også som en vippestat, på tross av at Republikanere har vunnet tautrekkingen her de siste valgene. Nå har imidlertid Biden fire prosentpoengs ledelse over Trump i delstaten, noe som tilskrives at latinamerikanske velgere har begynt å melde seg i langt større grad enn før. Vinner Biden denne staten, trenger han bare å vinne to av tre av nøkkelstatene Michigan, Pennsylvania and Wisconsin, spår Politico. Trump vant Pennsylvania i fjor, men Biden leder på meningsmålingene.

Wisconsin er staten hvor Hillary Clinton tapte til Trump i 2016, som første Demokrat noen gang. Hun dro ikke dit i valgkampen. Biden har imidlertid en klar ledelse her. Han har også brukt dobbelt så mye penger på å markedsføre seg i denne delstaten. Michigan var også en slik sjokk-vinner for Trump sist. Biden leder klart på målingene også her.

En stat Trump-kampanjen bruker tid og energi på, er Demokrat-lenende Minnesota. Republikanerne har brukt nær fire ganger så mange penger på å markedsføre seg i denne staten, som vippet såvidt i Hillarys retning i 2016.

