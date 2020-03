Flere tusen flyktninger har den siste uka forsøkt å ta seg over grensa fra Tyrkia til Hellas – og scenene fra den nordlige Evros-regionen har tidvis vært voldsomme.

Meldinger om at greske grensevakter skal ha skutt og drept en flyktning er imidlertid ikke bekreftet, men det er på det rene at myndighetene har mobilisert kraftig:

#Evros this morning: hundreds of migrants and refugees remain stuck at Kastanies crossing point Tear gas deterrence by Greek authorities continues when they get too close to police cordon Refugee who shot this video says they are afraid to go back, intend to stay pic.twitter.com/wwL32OIGD1

Hva er det som egentlig skjer? Her er fem ting du må vite om bakteppet:

Det var torsdag i forrige uke at tyrkiske myndigheter først signaliserte at de ikke lenger ville hindre flyktninger i å ta seg fra Tyrkia og videre inn i Europa.

Tyrkia huser for øyeblikket nær 3,7 millioner flyktninger fra Syria, i tillegg til rundt 400 000 fra land som Irak og Afghanistan.

Erdogan er den siste uka blitt beskyldt for å drive «utpressing»: Den franske utenriksministeren mener at Erdogan bruker flyktningstrømmen til å tvinge fram europeisk støtte til krigføringen i Syria. Også Norges utenriksminister Ine Marie Søreide har vært svært kritisk.

I Syria kjemper tyrkerne på opprørernes side mot Russland og det syriske regimet i Idlib-provinsen (de inngikk i går våpenhvile). Da Erdogan varslet at myndighetene ikke ville hindre flyktningene i å reise til Europa, hadde 33 tyrkiske soldater nylig blitt drept i et flyangrep.

If you walk or drive up and down the major roads in Evros a few times, you'll undoubtedly see Greek police and army rounding up asylum seekers who made it across the border.

As Greece & Turkey both escalate tensions, refugees are facing an increasingly dangerous border. pic.twitter.com/bvqJiKh6aa

— Patrick Strickland (@P_Strickland_) March 5, 2020