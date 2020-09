De enorme skogbrannene på vestkysten i USA har herjet i flere uker, tatt livet av minst 27 mennesker, utradert småby-bebyggelse, svidd av millioner av mål med skog, og innhyllet storbyer som San Francisco i røyk som er synlig fra store deler av USA.

11:30 a.m. in San Francisco.

this hellscape is exactly what I’ve been dreading since we got 0 inches of rain in February, normally the wettest time of year.

but seeing the fire season get just as bad as I feared, and worsening, is agonizing. I don’t know what else to say pic.twitter.com/sOD86WDacL

— J.D. Morris (@thejdmorris) September 9, 2020