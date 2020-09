Siden alt tydeligvis handler om hvorvidt du er på den ene eller den andre siden i USA, blir alt fra helt harmløs, til potensielt svært skadelig oppførsel polarisert. Smitteverntiltak tilhører siste kategori. Der Joe Biden sitter i huset sitt og «taler til folket» via webkamera for sin egen og alle andres sikkerhet, snakker Donald Trump til folk i store ansamlinger der det demonstrativt ikke brukes munnbind.

Det har blitt så politisert at det gir komiske utslag på begge sider:

Demokratene: «Keep back!»

Blant demokratene er det så vidt aksebtabelt å lette på munnbindet for å ta noen slurker vann, og skal du gjøre det, så må du vente deg bort fra de andre, ifølge kilder i kampanjestaben som Politico har snakket med.

Biden, hans nestkommanderende Kamala Harris og deres nærmeste stabsmedlemmer, testes flere ganger ukentlig. Under Bidens «offentlige» besøk rundt om i landet blir pressen henvist til skarpt definerte sirkler i hvitt. Tilsvarende får andre gjester beskjed om hvor de skal stå ved hjelp av klistremerker, som de stabsansatte har målt og satt opp god tid i forveien.

«(Biden) opererer i en boble gjennomtrukket av antibac, inni boblen som er presidentkampanjen», skriver nyhetsnettstedet for politisk journalistikk. Alt for at den 77 år gamle presidentkandidaten skal holde seg koronafrisk – og for å «lede» landet med eksempelets makt.

De gangene Biden uunngåelig glemmer seg, og nærmer seg antibac-bobleveggen, som på et nylig arrangement i byen Wilmington i Nord-Carolina, er de stabsansatte der straks, forteller Politico: «Six feet! Six feet!», og i Wisconsin, mens Biden var midt i en setning: «Keep back!»

Republikanerne: Store innendørs-arrangementer uten maske

Donald Trump, som har spilt en hovedrolle i å politisere smittevern, driter i det. Han ignorerer lokale delstatsbestemmelser for maksimalt antall i forsamlinger, blant annet i Michigan og Nord-Carolina, to viktige vippestater. Trump refererer stadig til Biden-kampanjens nitidige smittevernhåndtering: «Det gir ham en følelse av sikkerhet», uttalte Trump på et valgkamparrengement i Latrobe, Pennsylvania. «Hvis jeg var en psykiater, ikke sant, så ville jeg sagt at denne fyren har noen store problemer».

Sist søndag valgte Trump å arrangere sitt første innendørs arrangement siden juni, og brøt med det både egne føderale pålegg, samt delstaten Nevadas regler.

Kritikerne: Tar Biden oss for gitt?

Selv om det store flertallet av demokrater støtter grundige smitteverntiltak, og mener det ville være veldig skadelig for Bidens omdømme å skulle hoppe etter Trump hva gjelder valgkampmøter, får Biden også kritikk.

Siden kampanjen sterkt begrenser antall folk som får delta på arrangementer, deribalnt fra pressen, er mange medier henvist til å bruke sitatene fra de få reporterne som er tilstede på arrangementene. Slik kan Biden-kampanjen lettere kontrollere budskap og profil, mener kritikerne.

Terrance Warthen fra vippestaten Wisconsin reagerte på at Biden avlyste besøket til byen Milwaukee. Han kunne i det minste rullet gjennom byen med buss! «Tar han Wisconsin for gitt?» spør hun Politico.

«Det er sånn vi må gjøre det i en Covid-verden», svarte Kamala Harris.

