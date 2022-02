FRA 21 ÅRS FORVARING TIL FRIFINNELSE: Norskbosnieren Zikrija Krkic (47) ble i dag frifunnet for et dobbeltdrap begått med automatvåpen i Bosnia i 2014, etter først å ha blitt dømt i Drammen tingrett til 21 års forvaring med en minstetid på ti år. Borgarting lagmannsrett slår fast at det er reell tvil knyttet til nøkkelbevisene i saken også etter at norsk politi gjorde omfattende nye undersøkelser.. «Svakhetene og manglene ved den bosniske etterforskningen – herunder manglende dokumentasjon for betydningsfulle etterforskingsskritt – har på viktige punkter heller ikke fullt ut latt seg reparere under den senere norske etterforskningen», skriver Borgarting. Heller ikke erstatningskravene mot Krkic, der beviskravet kan være lavere, førte fram i lagmannsretten.

Den tidligere bosniske soldaten kom til Norge etter å ha blitt frifunnet i bosnisk rett, før Høyesterett i landet opphevet dommen og utløste ny straffesak mot den nå norske statsborgeren.

UTLØSTE REGJERINGSKRISE – NÅ ANKER HUN: Den såkalte «IS-kvinnen» erklærte seg ikke skyldig i Borgarting lagmannsrett tirsdag. Den norsk-pakistanske 31-åringen og barna hennes ble hentet hjem fra Syria i januar 2020. Hentingen var begrunnet med at hennes sønnen hennes kunne være alvorlig syk. Fremskrittspartiet var uenig i beslutningen og trakk seg ut av regjering. I fjor ble kvinnen dømt til 3,5 års fengsel for deltagelse i terrororganisasjonen IS.



Spørsmålet i ankesaken vil fortsatt være om kvinnen visste hva hun dro til, og om bidraget hennes som husmor kan regnes som deltagelse i IS. I tingretten argumenterte kvinnen for at hun ble holdt igjen i Syria mot sin vilje. At dette ikke ble vektlagt i tingretten, står sentralt i anken. Påtalemyndigheten mener likevel at hennes reelle forsøk på å komme seg hjem, ikke fritar henne fra straff. Aktor Geir Evanger mener at da hun frivillig reiste til Syria var hun klar over «kvinnens plass i ekstrem islam. Og klar over at hun ville bli totalt underordnet mannen i Syria», sa han ifølge NRK.



BLOKKERER SELVE STYREFORMEN: De mange demonstrantene som ødelegger for fremkommeligheten i den kanadiske hovedstadet Ottawa «forsøker å blokkere økonomien, demokratiet og medborgernes dagligliv, og må ta slutt», sier statsminister Justin Trudeau i den siste indikasjonen på at myndighetenes tålmodighet med den såkalte «frihetskonvoien» begynner å ta slutt. Også hans transportminister Omar Alghabra mener det er på tide med kraftigere lut, og foreslår å inndra demonstrantenes lisens til å drive med kommersiell tungtrafikk, skriver almenkringkasteren CBC.



I helga erklærte byen unntakstilstand, to uker etter at konvoien inntok bysentrum og etter flere tilfeller av trakassering, støy og framvisning av ytre høyre-symboler. I natt stanset demonstrantene all trafikk over den mest brukte grensebrua mellom USA og Canada. Protestene i Ottawa, som også har spredd seg til andre storbyer, ble startet for å demonstrere mot kravet om vaksinepass for sjåfører som skulle krysse grensa, og har utviklet seg til en mer generell protest mot landets smitteverntiltak. The Guardian skriver i dag om hvordan protestbevegelsen har vært drevet fram av nynazistiske grupper og QAnon-ekstremister.

GA INGEN LØFTER: I motsetning til hva som har blitt rapportert fra franske kilder, ga Vladimir Putin ingen løfter om å avstå fra nye militærøvelser nært Ukraina-grensa da han satt i et fem timer langt møte med Emmanuel Macron søndag. Det presiseres fra Kremlin i dag, skriver Reuters. Putins talsmann Dimitri Peskov avviser også at Putin har gitt noen løfter om når russiske styrker skal trekkes ut fra Hviterussland. Macron er selv i Kiev i dag, der han har presisert overfor pressen at han mener han har avverget en forverring av Ukraine-krisa, men at han aldri forventet konkrete innrømmelser fra Putin.



