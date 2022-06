Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag.

REPRESENTANTENES HUS i Kongressen i USA har stemt over en omfattende pakke av våpenlover ment å begrense tilgangen på automatiske og halvautomatiske angrepsvåpen, som de som ble brukt til å drepe 19 elever og to lærere på en barneskole i Uvalde i Texas 24. mai. Tross flertall for lovforslagene er det på det rene at […]