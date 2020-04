Mexico registrerte 2 585 drap i mars – det høyeste månedlige tallet siden rapporteringen begynte i 1997. 2020 er med det på god vei til å slå fjorårets mørke drapsrekord. Utviklingen forklares med at landets politiressurser brukes på å håndtere pandemien, mens det for narkotikakartellene ikke er noe stans i aktiviteten og rivaliseringen om attraktive landområder.

Kina har en nasjonal sørgemarkering for Covid-19-ofre med tre minutters stillhet. Over tre tusen mennesker døde av sykdommen i Kina.

Amerikanske myndigheter anbefaler nå befolkningen å bruke tørklær eller hjemmelagede munnbind – ikke medisinske munnbind – for å hemme spredningen av smitte. Bruk er frivillig, og president Donald Trump gjorde det klart at han anser det rart om han skulle bruke det selv, i sine møter med statsoverhoder og andre.

Tyskland har anklaget amerikanske myndigheter for «moderne piratvirksomhet» fordi Trump har beordret amerikanske selskap å produsere smittevernsutstyr for landet – også om fabrikken ligger i utlandet. En forsendelse masker fra Kina som skulle til Tyskland, ble omdirigert til USA.

Helsetopper i Ontario har advart om at så mange som 15.000 vil dø av koronaviruset i Canadas mest folkerike provins i løpet av de kommende månedene. Samtidig sa de at de kraftige tiltak som allerede er på plass, sannsynligvis har reddet mange flere liv.

Den brasilianske presidenten Jair Bolsonaro fortsetter å undergrave innsatsen for å kontrollere spredningen av koronavirus i Brasil, sist ved å kritisere strandforbudet innført av guvernør, Wilson Witzel i 17 millioner-byen Rio de Janeiro, som Bolsonaro kalte «diktatoriske» grep.

