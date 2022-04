MASSAKRE PÅ STASJONEN: Byene i Donbas-regionen øst i Ukraina er i dag under hardt bombardement. Myndighetene sier 39 ble drept og 89 skadet i missilnedslaget i dag tidlig på jernbanestasjonen i Kramatorsk; en av de østligste stasjonene som fortsatt er i drift og et sentralt knutepunkt for flyktninger på vest vestover fra de stadig mer intense kampene. To raketter skal ha slått ned på et tidspunkt da det befant seg 4000 mennesker på stasjonen, sier guvernøren i Donetsk. Utenriksminister Kuleba kaller angrepet en «bevisst nedslakting». President Zelenskyj, som senere i dag skal møte EU-kommisjonens president i Kyiv, sier angrepet «viser at det ikke finnes grenser for ondskapen».



Russland har tilbakevist at de har ansvar for ugjerningen. Påstanden om at de ikke har såkalte Tochka-U-missiler som ble brukt i Kramatorsk, er imidlertid enkel å tilbakevise, ifølge FT-journalist.



HOLDT SIVILBEFOLKNINGEN INNESPERRET: Mens russiske styrker bygger seg opp i øst kommer det stadig nye skrekkhistorier fra landsbyer invasjonsstyrkene har forlatt etter de første ukenes forsøk på å innta Kyiv. I Yahidne, 14 mil nord for hovedstaden, ble 130 mann, kvinner og barn holdt sperret inne på 65 kvadratmeter i en trang og uventilert kjeller i en hel måned. 12 av dem skal ikke ha overlevd, skriver BBC News.



BER OM HJELP TIL SJØS: Ukrainas ambassadør til Storbritannia sier i et intervju med Sky News at Nato og andre internasjonale aktører må ta en mer aktiv rolle i Svartehavet. Dette både for å sikre at Ukraina kan få humanitær hjelp inn sjøveien, og for at landet skal kunne eksportere det som produseres av blant annet korn. «Vi er ansvarlig for en signifikant del av matsikkerheten kloden rundt. Flere nasjoner i Afrika lever av ukrainsk korn. Det kornet sitter nå fast i våre siloer», sier Vadym Prystaiko.

DYSTER RESIGNASJON: 1,5-gradersmålet er i praksis dødt, og verden er på vei mot 3,2 graders oppvarming, mer enn det dobbelte av Paris-målet, innen dette århundret. Da FNs klimapanel (IPCC) la fram tredje del av sin sjette hovedrapport på mandag, var det med en viss grad av resignasjon – «If most IPCC reports present a warning, this week’s is more of a “how to avoid the apocalypse” guide», skriver en klimajournalist. Men det finnes lyspunkter: Forskerne peker for eksempel på at løsninger på bortimot alle områder allerede eksisterer, skriver vi i ukas klimaspalte Elendig Fredag.

RESTARTER VINDRKAFTUTBYGGINGA: Regjeringen vil sette i gang igjen med vindkraftutbygging på land i Norge, skriver NRK. Utbyggingen ble satt på pause for tre år siden etter kraftig motstand, men nå skal NVE igjen behandle konsesjonssøknader, fremkommer det i energimeldingen som ble lagt fram i dag. Denne gangen skal imidlertid kommunene få ha siste ordet om den enkelte turbinpark skal bli noe av, lover olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Opposisjonen kritiserer energimeldingen blant annet for å være defensiv på vegne av fornybar energi og grønn industri, og for å forutsette nedbygging av natur.

SKAPER FÅ ARBEIDSPLASSER: Teknologigigantene som har bygget datasentre i Sverige har mottatt 1,3 milliarder i skatterabatter, men har bare ansatt en brøkdel av de lokale arbeidere de først anslo. Alle de utenlandske datasentrene skulle gi til sammen 25 000 arbeidsplasser i 2025, men ifølge Dagens Industri (gjengitt av Digi) sysselsetter Facebook, Google, Amazon og Microsoft bare rundt 520 dagsverk i de svenske datasentrene i dag. Nå skal Riksrevisjonen granske om skatte-insentivene til datasentre er verdt det målt mot kostnaden og energibruken. I Norge anslo konsulenter i 2020 at slike serverfarmer skal skape 25 000 arbidsplasser her i landet, skriver Digi.



