Norge følger etter land som Saudi-Arabia og Russland, og kutter i oljeproduksjonen for å få oljemarkedet i balanse. – Det betyr ingenting for oljemarkedet. Men det er en dugnad og det er viktig at man er med å bidra, sier oljeanalytiker Helge Martinsen i DNB Markets til E24. Årsaken til at kuttet har lite betydning, er at det av ulike årsaker kun kuttes en femdel av det oppgitte kuttet i praksis.

Konkursfrykten avtar i norske bedrifter. For en måned siden fryktet 32 prosent av bedriftene i landet konkurs. Nå er andelen som frykter at de går dukken 19 prosent, ifølge en NHO-undersøkelse. Frykten er størst på Svalbard og i Oslo, med henholdsvis 40 og 23 prosent, ifølge NTB.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til NTB at helsemyndighetene nå tror koronasyke blir immune, men at det er usikkert hvor lenge immuniteten varer – om det er snakk om uker, måneder eller år, og om det spiller en stor rolle om man har hatt en alvorlig sykdom eller en lett sykdom. WHO advarer land om å lene seg på at de har flokkimmunitet. Organisasjonens undersøkelser viser at antallet mennesker som har antistoffer, selv i områder med kraftig utbrudd, er svært lavt.

Kriteriene for testing er nå slik at alle som har symptomer på covid får test i Norge.

Utlandet:

Michael Ryan, sjef for WHOs helsekriseprogram, sier Sverige representerer «en fremtidig modell» for å takle virusets tilstedeværelse, og sikter til at den svenske staten «stolte på at innbyggerne selv innførte tiltak». «Hvis vi ønsker å komme tilbake til et samfunn hvor vi ikke har lockdown, så må samfunnet kanskje tilpasse seg for en lang periode hvor fysiske og sosiale forhold med hverandre blir kontrollert at virusets tilstedeværelse, sa Ryan, og la til at det kan være lekser å lære fra deres svenske kolleger.

Sør-Korea rapporterte torsdag om null nye, innenlandske koronavirus-tilfeller for første gang siden toppen den 29. februar, ifølge landets smittevernbyrå KCDC. De fire nye smittede er alle importerte tilfeller. Totalt antall smittede er nå 10 765, antall døde er 247.

Japan ventes å utvide landets unntakstilstand i ytterligere en måned, etter at statsministeren, Shinzo Abe, beskrev koronavirusutbruddet som «alvorlig».

Sør-Afrikas koronasmittede passerte 5000-merket i dag etter det største hoppet på et døgn til nå med 354 nye tilfeller, viser tall fra helsedepartementet. Antall døde har passert hundre.

En person er funnet død sammen med vrakrester fra et Nato-helikopter som styrtet i havområdet mellom Hellas og Italia. Fem personer er savnet.

