India har forsøkt å «stenge» et land med 1,3 milliarder innbyggere. Den brå innføringen av tiltakene fungerer ikke etter hensikten: I Delhi ble bussterminalene i går oversvømt av titusenvis av fattige arbeiderehjemmehørende i andre deler av landet som forsøker å ta seg ut av hovedstaden i frykt for å sulte i hjel. Svært mange hjemløse forflytter seg nå til fots i store folkemengder etter at mye av transportnettet er stengt ned som del av tiltakene. Myndighetene har etterhvert satt opp hundrevis av busser for å få kontroll på situasjonen, omgjort skoler til herberger, og lovet at hovedstaden er i stand til å holde 400 000 gjestearbeidere med mat, men kaoset har fortsatt gjennom helga.

Ellers:

Spania (5700 døde): Statsminister Pedro Sánchez stenger alle «ikke-essensielle» arbeidsplasser fram til 9. april (og trolig lenger): Kun de som er ansatt i matbutikker, apotek, helsevesen, veterinærer, optikere, pressen, bensinstasjoner, tobakksutsalg (!), IT-leverandører, dyrebutikker og renserier får gå på jobb utenfor hjemmet. Samtidig opplever ansatte i helsevesenet og butikker å bli kjeftet opp, til og med spyttet etter, av sinte spanjoler som står på balkongene sine og tror de forbipasserende bryter karantenereglene.

Statsminister stenger alle «ikke-essensielle» arbeidsplasser fram til 9. april (og trolig lenger): Kun de som er ansatt i matbutikker, apotek, helsevesen, veterinærer, optikere, pressen, bensinstasjoner, tobakksutsalg (!), IT-leverandører, dyrebutikker og renserier får gå på jobb utenfor hjemmet. Samtidig opplever ansatte i helsevesenet og butikker å bli kjeftet opp, til og med spyttet etter, av sinte spanjoler som står på balkongene sine og tror de forbipasserende bryter karantenereglene. Finansministeren i den tyske delstaten Hessen, Thomas Schäfer , ble i går funnet død etter at han trolig tok sitt eget liv. Det er Schäfer som har frontet økonomiske redningspakker i blant annet Tysklands finanshovedstad Frankfurt .

, ble i går funnet død etter at han trolig tok sitt eget liv. Det er Schäfer som har frontet økonomiske redningspakker i blant annet Tysklands finanshovedstad . Donald Trump ser ut til ha gått tilbake på den plutselige beskjeden om en mulig føderalt pålagt karantene for New York, som på ingen måte var avklart med delstatens guvernør.

ser ut til ha gått tilbake på den plutselige beskjeden om en mulig føderalt pålagt karantene for New York, som på ingen måte var avklart med delstatens guvernør. Italia passerte i går 10 000 døde i epidemien, men kurvene kan være nær toppen i denne omgang – både antallet registrerte døde og antallet nye tilfeller var lørdag lavere enn dagen før. Samtidig stålsetter de fattigere regionene sør i landet seg for hva som kan skje om de blir rammet med full tyngde.

passerte i går i epidemien, men kurvene kan være nær toppen i denne omgang – både antallet registrerte døde og antallet nye tilfeller var lørdag lavere enn dagen før. Samtidig stålsetter de fattigere regionene sør i landet seg for hva som kan skje om de blir rammet med full tyngde. Papirløse gjestebeidere i Libanon (rundt 250 000 personer) som drar til sykehus for å teste seg for koronaviruset, blir enten avvist, eller tilbudt test mot en uoverkommelig høy pris. Et sykehus i Beirut bekrefter praksisen overfor Al Jazeera.

(rundt 250 000 personer) som drar til sykehus for å teste seg for koronaviruset, blir enten avvist, eller tilbudt test mot en uoverkommelig høy pris. Et sykehus i Beirut bekrefter praksisen overfor Al Jazeera. Staben til Angela Merkel uttalte i går at det ikke er aktuelt for Tyskland å revurdere sin korona-«lockdown» før tidligst 20. april, altså en uke etter neste milepæl i Norge.

å revurdere sin korona-«lockdown» før tidligst 20. april, altså en uke etter neste milepæl i Norge. Også i Danmark spekulerer nå ekspertene på om nedtrapping av tiltakene vil starte med å åpne skoler igjen – men myndighetene gir heller ikke der noe anslag på når det kan skje.

spekulerer nå ekspertene på om nedtrapping av tiltakene vil starte med å åpne igjen – men myndighetene gir heller ikke der noe anslag på når det kan skje. Sverige får internasjonal oppmerksomhet som et av landene med en strategi som skiller seg markant fra både nabolandene Norge og Danmark og de fleste andre vestlige land.

får internasjonal oppmerksomhet som et av landene med en strategi som skiller seg markant fra både nabolandene Norge og Danmark og de fleste andre vestlige land. Joe Bidens valgkampstab studerer nå hvordan folk stemte under Spanskesyken i 1918 for å finne ut hvordan de skal håndtere den absurde situasjonen, der forberedelsene for å slå Trump i november nå skjer fra hjemmekontor. – Hver eneste ting som skjer nå er noe vi aldri har sett lignende til i tidligere valgkamper, sier en av rådgiverne.

Har du forresten fått med deg de beste artiklene fra Filter Nyheter denne uka?

Dette er et nyhetsbrev du under korona-krisen kan få hver morgen (internasjonale nyheter) og kveld (nasjonal oppsummering) rett i innboksen. Meld deg på her.

Støtt Filters journalistikk

Rett på sak: Filter Nyheter lanserer månedlig magasin (ja, på papir!) som takk til de som støtter oss langsiktig. Klikk her og støtt oss!

De økonomiske følgene av korona-krisen er denne uken i ferd med å bli en krise også for uavhengige medier, og vi i Filter Nyheter er i denne sammenhengen særlig utsatt – akkurat i det den presise journalistikken vi er kjent for er viktigere enn noen gang.

Som du sikkert vet, ønsker ikke Filter å ekskludere lesere gjennom dyre abonnementer. (I går bestemte vi oss til og med for å la andre medier publisere artiklene våre på sine flater). Vi har ingen form for pressestøtte fra staten å lene oss på, og vi er heldigvis ikke finansiert av «rike onkler» med en politisk agenda.

Heldigvis har vi et lag av de beste i bransjen som nå jobber alle våkne timer av døgnet for å satse –mer– på grundig journalistikk i stedet for å permittere ansatte eller klage over omstendighetene.

Den gode nyheten er at vi lenge før korona-utbruddet var i ferd med å planlegge et månedlig magasin (ja, på papir!) som takk til de som støtter oss langsiktig, der vi skal samle et utvalg av nettartiklene våre sammen med noen overraskelser. Dette har vi framskyndet slik at den første utgaven snart er klar til de som bidrar.

Om du bestemmer deg nå, bidrar du til at både selve magasinet blir bedre og at redaksjonen får større ressurser i en periode der uavhengige medier er viktigere enn noensinne.

Klikk her og støtt oss!

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her!