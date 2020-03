USA passerte i går kveld en ny, dyster milepæl: 100 000 registrerte smittede – toppen av et isfjell som allerede gjør at kapasiteten er sprengt på flere intensivavdelinger. Flere enn 1500 mennesker er døde i det som bare er starten av epidemien. New York får mest oppmerksomhet, men krisen eskalerer i en lang rekke storbyer og delstater. Samtidig har president Trump – ansvarlig for den svært sendrektige responsen på krisen – nå offisielt signert Kongressens redningspakke for økonomien på svimlende to billioner dollar og beordret General Motors til å produsere respiratorer. For langlesning, få med deg denne fra The Atlantic om hvordan dette kan gå.

Ellers:

I Finland har riksdagen godkjent å stenge av hele fylket rundt hovedstaden Helsingfors for både inn- og ut-reise for å hindre spredning av viruset til resten av landet . Hastevedtaket trådte i kraft ved midnatt, med et høyt antall politisperringer som nå bare slipper igjennom personer som har tungtveiende grunner til å forflytte seg.

I Iran skal tusenvis av mennesker være syke og opp til 300 døde etter å ha drukket metanol, basert på en utbredt oppfatning om at det beskytter mot viruset.

Frankrikes president Emmanuel Macron retter indirekte kritikk mot blant andre Tyskland i et stort intervju med Italias største aviser i dag: «Vi vil ikke komme oss gjennom denne krisen uten en sterk europeisk solidaritet både i helsespørsmål og økonomi».

Flere enn 50 leger er blant de døde i Italia. I løpet av epidemien i landet har over 6400 helsearbeidere selv blitt smittet av koronaviruset. Myndighetene i Italia meldte i går kveld om totalt 919 døde bare siste døgn.

Sør-Afrika har hatt sitt første dødsfall og er i lockdown, men det er i praksis umulig å etterleve i de fattige slumområdene utenfor Johannesburg.

Kreml har fått sine første korona-tilfeller: 1) En ikke navngitt ansatt i Vladimir Putins administrasjon som ikke skal ha hatt direkte kontakt med presidenten. 2) En ansatt ved kontoret til regjeringens stabssjef.

Det er uro i Japan i helga etter at det har dukket opp en del nye smittetilfeller i Tokyo de siste dagene.

Brasils president Jair Bolsonaro fortsetter å bagatellisere krisen, og mer enn antyder nå at dødstallene i landet er konstruert av guvernørersom vil ramme ham politisk. «Folk kommer til å dø, sånn er livet», sier dessuten Bolsonaro.

Alt er ikke svart: I Sør-Korea har antallet utskrevne pasienter nå for første gang oversteget antallet som ligger på sykehus, ifølge DW. I Wuhan i Kina, der alt startet, har myndighetene i dag begynt å lette på innreiserestriksjonene.

