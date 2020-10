President Donald Trump kunngjorde overraskende tirsdag kveld at han har instruert finansministeren til å stanse forhandlingene med Demokratenes kongresspolitikere om krisepakken på omlag to billioner dollar som er ment å stimulere amerikansk økonomi i koronakrisen.

Nyheten om at prosessen ser ut til å være frosset fram til valget 3. november rystet Wall Street og førte umiddelbart til fall på de amerikanske børsene.

STOCKS AT CLOSE – Dow down 1.34%

– S&P 500 down1.4%

– Nasdaq down 1.57%. Stocks finish sharply lower as Trump tells negotiators to halt stimulus talks.https://t.co/NFaZGOCCOK — TheStreet (@TheStreet) October 6, 2020

Demokratene – som bare har flertall i ett av kongresskamrene – kuttet kraftig i sitt gjeldende forslag i forrige uke, og finansminister Steven Mnuchin aksepterte da en ny runde forhandlinger i en samtale med Demokratens leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi.

Slik så det ut da Trump i kveld varslet beslutningen om å vente til etter «jeg vinner» valget i november:

…request, and looking to the future of our Country. I have instructed my representatives to stop negotiating until after the election when, immediately after I win, we will pass a major Stimulus Bill that focuses on hardworking Americans and Small Business. I have asked… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

…also coming back in record numbers. We are leading the World in Economic Recovery, and THE BEST IS YET TO COME! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

Selv om avgjørelsen for øyeblikket tar noe av fokuset bort fra hvordan Trumps covid-19-sykdom og smittespredningen i Det hvite hus understreker hvor elendig han har håndtert koronakrisen i USA, er det vanskelig å få grep om hva Trump har tenkt.

Både små og store bedrifter, investorer og vanlige velgere håper på en snarlig innsprøytning som kan få fart på økonomien, og presidentens avgjørelse kom bare timer etter at sentralbanksjef Jerome Powell hadde understreket behovet for massive krisemidler.

Det er også bare tre dager siden Trump selv tilsynelatende oppfordret forhandlingspartene til å få i land en avtale: VÅRT STOLTE USA VIL HA OG TRENGER STIMULERINGSTILTAK. JOBB SAMMEN OG FÅ DET GJORT. Takk!», tvitret han da.

New York Times’ valgkamp-tallknuser Nate Cohn påpeker at nesten tre fjerdedeler av amerikanerne stilte seg bak en krisepakke fra Kongressen på to tusen milliarder dollar for bare to uker siden, og at det framstår som uforståelig hvordan Trump nå kan se seg tjent med å være den som ensidig bryter kontakten med Demokratene i en så populær sak i stedet for å fremme motkrav:

The economy is the *one* issue that voters think the president has handled really well, and here they forfeit a golden opportunity to not only turn the conversation back to it, but add a popular bipartisan accomplishment. It's wild, at least from a political standpoint — Nate Cohn (@Nate_Cohn) October 6, 2020

Det har vært uenighet internt hos Republikanerne og blant Trumps rådgivere om hvordan krisepakke-forhandlingene skal håndteres. En av økonomi-rådgiverne, Stephen Moore, har tidligere argumentert med at krisepakken ikke kan gjøre stort for Trumps vinnersjanser siden effekten ikke slår inn før etter valget – men det er mildt sagt en omstridt analyse.

Beslutningen kom så brått på de involverte at Nancy Pelosi skal ha antydet til sine partifeller – trolig sarkastisk – at steroidene Trump får som ledd i behandlingen mot covid-19 kan ha noe med saken å gjøre.

– Det er åpenbart fullstendig kaos i Det hvite hus, uttalte Pelosi til mediene.

Like før twittermeldingene om bruddet ba Trump om et telefonmøte med to av partitoppene i tillegg til finansministeren, men lite er så langt kjent om den reelle begrunnelsen for avgjørelsen, som potensielt kan skade Trumps presidentvalgkamp ytterligere.

Pakken som lå på bordet inneholdt blant annet en ny runde direkteutbetalinger til flere millioner privatpersoner, økning i arbeidsledighetspenger, og utbetalinger til småbedrifter og luftfartsindustrien. Flere av grepene er ordninger som har utløpet for lengst siden det forrige gang ble bevilget penger i våres.

Joe Biden leder med nærmere ni prosentpoeng på Trump på gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger, og har de siste dagene befestet overtaket ute i delstatene.

Mye tyder på at Trumps svært dårlige debatt-opptreden på tv forrige tirsdag fikk flere velgere over på Bidens side. Det hvite hus’ håndtering av smitteklyngen skapt av bevisst skjødesløse koronatiltak, har trolig bidratt ytterligere til å svekke Trumps vinnersjanser – der utsikter til framgang i USAs økonomi er ett av svært få kort han har å spille.

