Åpning og lettelser i tiltak er gjennomgangstonen i flere land i Europa og delstater i USA.

I Spania får barn under 14 år endelig gå ut av huset, i en kilometers omkrets fra der de bor. Eldre skal trolig få lov til å gå ut den 2. mai. «Jeg husker ikke hvordan man sykler», sier et barn den spanske storavisa El País har intervjuet. Det jenta ønsker seg mest av alt, er å treffe sine venner.

Italia vil lette de strenge begrensningene landet innførte for syv uker siden. Statsminister Giuseppe Conte sa at tiltakene ville bli sluppet fra 4. mai. Folk vil da få lov til å besøke sine slektninger i små grupper. Parker, fabrikker og byggeplasser vil åpne igjen, men skolene vil ikke åpne før i september. Landet registrerte 260 dødsfall på søndag, det laveste daglige tallet siden 14. mars. Totalen er nå 26 644, Europas høyeste.

Sørkoreanske myndighetspersoner advarer folk mot å ta rapporter om at den nordkoreanske lederen Kim Jong Un er syk eller korona-isolert, for god fisk. Nabolandet understreker at de ikke har oppdaget noen uvanlige bevegelser i Nord-Korea.

Colorado, Mississippi, Minnesota, Montana og Tennessee er blant delstatene i USA som forbereder seg på å gjenåpne virksomheter. Samtidig uttrykker flere næringsdrivende bekymring, blant annet for at delstatene ikke har test- og sporingskapasitet nok til å åpne opp slik. Stengingen av den amerikanske økonomien vil sannsynligvis øke den nasjonale arbeidsledigheten til 16 prosent eller høyere denne måneden, sa en økonomisk rådgiver i Det hvite hus søndag.

Kina letter på eksportførbudet for en rekke korona-relevante varer, deriblant tester, medisinske masker, beskyttelsesdrakter, infrarøde termometre og ventilatorer.

I et intervju med Klassekampen tar Ap-leder Jonas Gahr Støre til orde for at Verdens Helseorganisasjon gis videre fullmakter. Et eksempel Støre trekker opp er av FN-organisasjonen sikres rettigheter til å gå inn i land i en tidlig fase av en epidemi, på linje med FNs våpenkontrollører.

