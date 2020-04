Et spesialbygd tog som antas å være i bruk av Kim Jong-un (trolig 36 år), har i flere dager blitt stående på en stasjon i østkyst-byen Wonsan som er forbeholdt diktatorfamilien, ifølge satellittbilder publisert av de amerikanske analytikerne i 38 North i går. Ryktene om at Nord-Koreas leder er alvorlig syk – muligens etter en hjerteoperasjon – har styrket seg for hver dag det har gått siden han 15. april var fraværende under de storstilte markeringene av fødselsdagen til diktatorbestefar Kim Il-sung.

(trolig 36 år), har i flere dager blitt stående på en stasjon i østkyst-byen Wonsan som er forbeholdt diktatorfamilien, ifølge satellittbilder publisert av de amerikanske analytikerne i 38 North i går. Ryktene om at Nord-Koreas leder er alvorlig syk – muligens etter en hjerteoperasjon – har styrket seg for hver dag det har gått siden han 15. april var fraværende under de storstilte markeringene av fødselsdagen til diktatorbestefar Kim Il-sung. Donald Trump har omsider gått lei av at medier og fagfolk påpeker hvordan alle løgnene og de livsfarlige helserådene på de daglige korona-pressekonferansene hans gjør krisen verre. Presidenten sier nå at seansene ikke er verdt tiden hans fordi «Lamestream Media» bare stiller slemme spørsmål. Samtidig vurderer han å sparke helseminister Alex Azar , av litt uklare årsaker.

har omsider gått lei av at medier og fagfolk påpeker hvordan alle løgnene og de livsfarlige helserådene på de daglige korona-pressekonferansene hans gjør krisen verre. Presidenten sier nå at seansene ikke er verdt tiden hans fordi «Lamestream Media» bare stiller slemme spørsmål. Samtidig vurderer han å sparke helseminister , av litt uklare årsaker. I Pakistan har flere titalls leger og sykepleiere i Punjab-provinsen, med støtte fra hundrevis av demonstrerende kolleger, gått til sultestreikmed krav om bedre smittevernutstyr. Flere leger og sykepleiere er døde i landets korona-epidemi, der myndighetene tåkelegger utstyrsmangelen ved sykehusene.

har flere titalls leger og sykepleiere i Punjab-provinsen, med støtte fra hundrevis av demonstrerende kolleger, gått til sultestreikmed krav om bedre smittevernutstyr. Flere leger og sykepleiere er døde i landets korona-epidemi, der myndighetene tåkelegger utstyrsmangelen ved sykehusene. Statsminister Boris Johnson , som fikk intensivbehandling da han fikk covid-19, skal tilbake på jobb i Downing Street på mandag.

, som fikk intensivbehandling da han fikk covid-19, skal tilbake på jobb i Downing Street på mandag. I Berlin og Stuttgart demonstrerte i går omlag tusen personer mot Tysklands korona-tiltak, med slagord og løpesedler som indikerte maktmisbruk og komplotter fra myndighetenes side. Forbud mot større folkeforsamlinger begrunnet med smittevern blir av aktivistene tolket som en bekreftelse på bredere konspirasjonsteorier.

og demonstrerte i går omlag tusen personer mot Tysklands korona-tiltak, med slagord og løpesedler som indikerte maktmisbruk og komplotter fra myndighetenes side. Forbud mot større folkeforsamlinger begrunnet med smittevern blir av aktivistene tolket som en bekreftelse på bredere konspirasjonsteorier. Dagen før mange barn skal tilbake på skolen, har statsminister Erna Solberg så smått begynt å forberede folk på at tiltak som har blitt myket opp eller fjernet kan bli innført igjen, uavhengig av hvor flinke folk er til å følge myndighetenes anmodninger. I dag skriver hun om å «fortløpende vurdere både gamle og nye tiltak» siden smittespredningen kan øke igjen (underforstått: til et reproduksjonstall over 1). «Det innebærer ikke nødvendigvis at alle tiltak skal innføres på nytt», skriver Solberg, og nevner geografiske soner spesifikt: «Dersom smitten spres i en region, vil vi nå raskt kunne innføre strengere tiltak begrenset til denne regionen».

