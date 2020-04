I Norge har mange politikere vært opptatt av at man «ikke skal la det gå politikk» i krisepakkene til næringslivet. De økonomiske beslutningene som tas i 2020 vil imidlertid sette kursen for tiårene fremover, ifølge de som har greie på det. Det bekymrer folk som er opptatt av klima- og miljøkrisen. Kampen for å få regjeringer til å bruke penger så det monner på grønn omstilling, er blitt prekær på en annen måte enn den naturvitenskapelige: Regjeringer verden over bruker nå penger på redningspakker som er så store at de omtales som et «éngangstilfelle per generasjon». Pengetoget er i ferd med å forlate perrongen. Det har fått FN-sjef Antonio Guterres til å slippe klimatoppmøtet, og presse på for grønne omstillingspakker under koronakrisen. Hvis ikke koronapakkene er grønne, kan vi for alvor stryke Paris-målene, frykter ekspertene.

Vi har tidligere skrevet om Donald Trumps farlige mirakelmedisin. Nå er den amerikanske presidenten på’an igjen. Denne gangen er det «lys og varme» han fronter som behandling mot covid, og han har bedt sine rådgivende medisinere sjekke ut sin siste idé. En annen idé som falt ned på lystavla like etterpå: Å sjekke effekten av å sprøyte desinfeksjonsmiddel inn i kroppen. Vi krysser fingrene for at amerikanerne som så på har fått med seg historien om ekteparet fra Arizona som tok klorokin fra vaskemiddelskapet.

Et legemiddel flere medisinere derimot hadde håp om, var Ebola-medisinen Remdesivir. Verdens helseorganisasjon har lagt ut et rapport-utkast der det dessverre står at den første fulle testen viser at medisinen Remdesivir ikke virker som behandling mot covid. Det skriver The Guardian. En av ti testpasienter måtte avslutte kuren tidlig på grunn av bivirkninger.

Sjefen for den europeiske sentralbanken sier eurolandenes økonomi kan krympe med opptil 15 prosent. Hun kritiserer også EU for å være for treige på banen med krisepakker.

I Latin-Amerika har flere land nå store vanskeligheter med å skaffe respiratorer. De hevder USA og Europa blokkerer kjøp av respiratorer eller deler til respiratorer, blant annet ved eksportforbud. Colombia har nå begynt å produsere egne apparater, melder Sveriges Radio.

