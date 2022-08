22 ukrainere drept i rakettangrep

ET RUSSISK RAKETTANGREP kostet 21 ukrainere livet på en jernbanestasjon i landsbyen Chaplyne sør-øst i Ukraina, 145 kilometer vest for russisk-okkuperte områder i Donbas.

Det skjedde da et tog ble truffet av et missil på halvtårsdagen for invasjonen i februar og Ukrainas selvstendighetsdag, i år uten offentlige feiringer i frykt for nettopp russiske angrep.

«Det er ikke et type angrep med våpen for å sette jernbanenettet ut av spill, det virker som ren terrorbombing. I den forstand at de skremmer befolkningen til å gi opp kampen, og skape så mye ødeleggelser at politikerne gir opp», mener Palle Ydstebø, oberstløytnant i Forsvaret.

Tidligere i går skal en 11 år gammel gutt ha blitt drept av et annet rakettnedslag i samme by. Luftvernsirener gikk i natt av i Kyiv, og det er meldt om eksplosjoner. VG/Reuters