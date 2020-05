NEI TIL NY STENGING: Onsdag advarte FHI i en rapport om at nye koronabølger kan komme samtidig med de årlige influensaepidemiene i oktober. Camilla Stoltenberg advarer i et intervju med NRK mot en ny stengning av landet, selv om smittetallene skulle øke.

DROPPER VEKSTMÅL: 3000 delegater fra hele Kina med rådgivere rådgivere møtes nå til landets viktigste politiske møter, den årlige folkekongressen. For første gang på mange år setter ikke Kina noe måltall for hvor mye økonomien skal vokse. Arbeidsledighet og økonomiske problemer dominerer agendaen for møtet. Kommunistpartiet vil trolig også vedta en kontroversiell nasjonal sikkerhetslov for Hongkong. Loven vil forby «forræderi, løsrivelse, oppvigleri og undergraving». Hongkongere demonstrer mot loven. USA truer på sin side med økonomisk straff hvis Kina gjennomfører planene: Å legge restriksjoner på handel med Hongkong, et viktig bindeledd mellom den kinesiske økonomien og resten av verden.

GRENSEKONTROLL I LUFTA: USAs president Donald Trump trekker USA ut av Open Skies Treaty, en våpenkontrollavtale som ble inngått tiår tilbake, der 35 land får overvåke hverandre fra lufta. Trumps regjering beskylder Russland for å bryte avtalen ved å nekte flyvninger over egne militærøvelser og visse byer mistenkt for våpeninstallasjoner som kan nå Europa. Ifølge The New York Times vil Trump informere Russland om exiten i dag. Trumps egne uttalelser viser at grepet er i tråd med hans vante forhandlingstaktikker: «Det er en sjanse for at vi kan inngå en ny avtale eller gjøre noe for å sette sammen den avtalen», sa han utenfor Det hvite hus, og videre: «Jeg tror det som kommer til å skje er at vi kommer til å trekke oss ut og de kommer tilbake og vil inngå en avtale». Det tror ikke Trumps rådgivere er særlig sannsynlig. De andre avtalepartnerne er i stor grad NATO-land, som vil beholde avtalen. Disse frykter at Russland vil svare med å kutte flyvingstillatelser som særlig de baltiske landene bruker for å overvåke troppebevegelser ved sine grenser.

ALLE FOR ALLE: Tidligere denne uken la Angela Merkel og Emmanuel Macron frem et forslag om at EU skal ta opp felles «korona-lån», og dele ut økonomisk hjelp til landene som trenger det mest – som overføringer, ikke lån. Dette er noe av en kuvending fra Merkels standpunkt under finanskrisen. Klassekampen har snakket med Ferdinando Nelli Feroci om grepet. Han en av EUs tidligere topper, nå president for tenketanken Instituto Affari Internazionali (IAI) opprettet av en av EUs grunnleggere. Feroci tror grepet vil styrke EU-kommisjonens («regjeringen») posisjon, og integrere medlemslandene tettere sammen. Forslaget kommer med betingelser: Pengene må brukes i tråd med unionens reformplaner, blant annet innen grønn omstilling og digitalisering. Pengebruken møter imidlertid motstand: Kvartetten Danmark, Sverige, Østerrike og Nederland har varslet at de jobber med et motforslag.

Nå satser vi!

Rundt 1500 av dere har valgt å støtte Filter hver måned og få vårt nye magasin i posten. Takk! Vi ønsker nå å utvide vår redaksjon med en ny journalist, og det er her du kommer inn.

Når vi når 2000 månedlige støttespillere vil vi ansette en journalist som skal dekke helse og vitenskap på Filter-måten. Det betyr at du kan være med å ansette den journalisten samtidig som du får Filter på papir!

For 100,- kroner i måneden får du Filter Magasin rett hjem i postkassa 11 ganger i året. Ønsker du å donere årlig koster det 900,- kroner. Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Bli abonnent i dag, og hjelp oss nå målet! Om du allerede er abonnent og verver en venn sender vi deg en Filter t-skjorte som takk. Alt du trenger å gjøre er å få din venn til å sende oss en mail så sender vi den til deg.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her.

Meld deg på Filters nyhetsbrev

Det er gratis og inneholder en forklaring av det Filter-journalistene mener er dagens viktigste nyhetssaker i inn- og utland. Ellers som for eksempel forlegger og forfatter Anders Heger sier det: «Filter Nyheter har det suverent beste grepet om hvilke nyheter som teller, og hvilke som er unødig støy». Meld deg på her.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.