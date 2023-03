­­­­

NORGE ER I FERD MED å skrive under på en grønn allianse med EU som omhandler energi, ressurser, karbonfangst og -lagring, gass og hydrogen. Kanskje kan den være et plaster på såret for at regjeringen ikke klarer å bli enige om EUs fjerde energimarkedspakke. Mer om det i ukas hovedsak, men først:

KORT FORTALT