Amerikansk etterretning advarte Det Hvite Hus om en sannsynlig pandemi i januar og februar. De estimerte ikke tidspunkt for utbrudd eller anbefalte spesifikke tiltak, men advarte basert på utviklingen i Kina. Det sier kilder til Washington post . Dette mens president Trump totalt underspilte risikoen for egen befolkning (har du ikke lest vår artikkel om utviklingen i Trumps korona-uttalelser? Se her ).