ANGREP OLJELAGER INNE I RUSSLAND: Ukraina kan ha gjennomført sitt første luftangrep på russisk side av grensa siden krigsutbruddet. Det er Russland som anklager landet for å ha brukt kamphelikoptere av typen Mi-24 for å skytte raketter mot et oljelager i nærheten av den russiske byen Bolgorod, nord for Kharkiv (fanget på video her). Også i går skal det ha vært en eksplosjon i området, som er et sentralt knutepunkt for russiske militærenheter som deltar i invasjonen. Det har ført til spekulasjon om ukrainske sabotører opererer i området. Ukraina vil verken avvise eller bekrefte å stå bak noen av angrepene.

INGEN STANS: Russisk gass fortsetter å strømme inn til vesteuropeiske boliger og fabrikker, selv etter at Vladimir Putins frist for å legge om til oppgjør i rubler i dag er utløpt. Det melder Reuters. Kreml forklarer dette med at fakturaene på kontrakter inngått i dag ikke forfaller før senere. Det russiske rubelkravet, som kommer med en workaround som setter statlige Gazprombank i sentrum for alle olje- og gasstransaksjoner til «ikke-vennlige» land, er ren utpressing, mener Tyskland. Her er forøvrig en forklaring på hvorfor rubel-kursens tilsynelatende oppsiktsvekkende innhenting fra bunn-nivåene etter invasjonen, ikke er så gode nyheter for Moskva som en kunne tro.

KLARTE Å KOMME SEG UT: Lokale myndigheter i Mariupol sier evakueringen av 2000 personer fra byen i dag ser ut til å lykkes. Tidligere i dag meldte de at det var for farlig å forsøke å komme se seg ut av den beleirede og totalt ødelagte storbyen. Russerne skal dessuten ha hindret nødhjelp å komme inn. Titusener av sivilister sitter fortsatt fast i byen. En talsmann for Internasjonale Røde Kors mangler ord om: «We’re running out of adjectives to describe the horrors that residents in Mariupol have suffered. The situation is horrendous and deteriorating, and it’s now a humanitarian imperative that people be allowed to leave, and aid supplies be allowed in»



«BRUTALE» NARKOAKSJONER: – Politiets praksis har vært fullstendig hensynsløs overfor brukerne. Den såkalte «krigen mot narkotika» har egentlig vært krigen mot brukerne. De har satt hensynet til samfunnet for å slippe narkotika først, ikke hensynet til brukere som trenger relevant oppfølging, sier Arild Knutsen, leder av Foreningen human narkotikapolitikk, i en fersk artikkel i Filter Nyheter.

En statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet og politiet har beklaget «overfor dem som har vært utsatt for feil». Beklagelsen kom en måned etter at Riksadvokaten hadde funnet «systematiske feil og mangler» i deres undersøkelse av politiets tvangsmiddelbruk i mindre alvorlige narkotikasaker.

Bård Dyrdal, leder av den ruspolitiske foreningen LEAP Scandinavia, mener politiet jobber med en rekke virkemidler som krenker andres «integritet og menneskerettigheter», fordi de mener de har behov for det: – Men vi gjør sjelden er refleksjon av at det er det vi gjør. At her er det en kostnad i andre enden, sier han.

FÅR ROS FOR «MODIG» TALE: Det er sjelden heelt sant når norske medier hevder at noe norsk «går verden rundt», men gårsdagens tale fra fotballpresident Lise Klaveness på FIFA-kongressen (les hele her eller se den her) – og VM-sjefens reaksjon på den – har faktisk skapt overskrifter i flere store internasjonale medier, blant andre:

