I Nova Scotia i Canada har en mann skutt og drept minst 17 personer, inkludert en kvinnelig politibetjent, opplyser det kanadiske politiet. Mannen, en 51 år gammel tannlege, er også død etter en tolv timers lang biljakt. Han kjørte rundt kledd som politimann, i en bil som så ut som en politibil hvorpå han senere byttet til en SUV, og skjøt folk på flere steder over hele Nova Scotia. Beboere i landsbyen Portapique hadde fått beskjed om å låse dørene og gjemme seg i kjelleren etter at angrepet begynte lørdag. Politiet sa søndag at det kan være flere ofre. Det har foreløpig ikke kommet noen opplysninger om mulig motiv for ugjerningen, i det som er den største masseskytingen i kanadisk historie. Ifølge den kanadiske avisa The Globe and Mail skal mannen ha vært svært opptatt av politiarbeid, og hatt som hobby å samle politi-effekter og restaurere gamle politibiler.

Et titalls ansatte som jobber i Afghanistans presidentpalass har testet positivt for koronavirus. Opprinnelig ble det rapportert om tjue tilfeller, men søndag rapporterte New York Times at antallet hadde steget til 40. Den afghanske regjeringen har ikke kommentert saken, og det er ingen antydninger om at president Ashraf Ghani selv har blitt smittet.

«Det er verre enn krigen», sier en libanesisk kvinne Al Jazeera har snakket med i Libanon, med henvisning til landets 15 år lange borgerkrig som ble avsluttet i 1990. Human Rights Watch (HRW) advarte tidligere denne måneden at med mindre et robust hjelpeprogram opprettes snart, kan millioner av libanesere sulte. 1,5 millioner av landets drøye seks millioner innbyggere er syriske og palestinske flyktninger. Myndighetenes respons har vært treg, og folk har begynt å ty til demonstrasjoner. Det internasjonale pengefondet (IMF) spår at Libanons økonomi vil krympe med hele 12 prosent i år – den klart mest alvorlige nedgangen i Midtøsten, og den tredje dypeste resesjons-prognosen i verden, bak Venezuela og Tsjad.

En fjerdedel av alle som har dødd av covid i verden, har dødd i USA: 40 000 mennesker.

En ledende japansk ekspert på smittsomme sykdommer, Kentaro Iwata, sier at han er «veldig pessimistisk» om muligheten for at OL i Tokyo gjennomføres neste år. Professoren ved Kobe universitetssykehus, begrunnet det slik: «Folk kommer fra hundrevis av nasjoner … og selv om Japan kanskje har sykdommen under kontroll neste sommer, tror jeg ikke det vil være tilfelle overalt».

Italia rapporterte 433 dødsfall søndag, det laveste daglige antallet på en uke. Antallet nye tilfeller er bremset til 3 047, fra et tidligere nivå på 3 491. Det er en økning på «bare» 1,7 prosent. Det totale antallet dødsfall i landet er nå 23 660 – andre høyest etter USA.

Spania registrerte et kraftig fall i daglige dødsfall søndag, med 410 nye døde. Totalt antall døde er nå oppe i 20 453, med nær 200 000 registrert smittede. Antall nye smittede økte med 2,4 prosent.

