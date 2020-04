Det hvite hus har offentliggjort en 18-siders veileder som beskriver gjenåpning av USA i tre faser, hver fase på minimum 14 dagers varighet. Første fase er stort sett den USA er i nå. I fase to, som bestemmes av nedadgående smittetall, kan restauranter og barer åpne så fremt alle har en sitteplass i henhold til smittevernregler, skoler åpner og vanlig reising gjenopptas. I fase tre, vedvarende lav smitte, kan folk komme tilbake på kontoret, besøk på sykehjem og sykehus tillates. God personlig hygiene og retningslinjer for fysisk avstand, samt testing og smittesporing gjelder konstant.

Donald Trump sa at gjenåpningen ville bli gjort «ett forsiktig skritt av gangen», men han ba statlige guvernører handle «veldig raskt, avhengig av hva de vil gjøre». Opposisjonen har kalt de nye retningslinjene «vage og inkonsekvente». Landet har registrert 32 000 døde av viruset.

Tysklands kansler Angela Merkel har uttrykt sin fulle støtte til Verdens helseorganisasjon (WHO), og uttalt at en «sterk, internasjonal respons» er den eneste måten å avslutte pandemien.

Kina har rapportert det dårligste økonomiske resultatet på flere tiår. BNP-tall for første kvartal i 2020 viser at økonomien krympet med 6,8 prosent.

Wuhan, den kinesiske byen der viruset først dukket opp, har revidert sine dødstall fra 1 290 til 3 869 – en økning på 50 prosent. DW har vært i byen for å se hvordan de har det etter utbruddet. Frankrikes president Emmanuel Macron har sluttet seg til dem som stiller spørsmål ved Kinas håndtering i det tidlige stadiet av utbruddet.

Guvernøren i Nairobi, Kenya, latterliggjøres på sosiale medier etter at han lanserte planer om å distribuere «små flasker med Hennessy» i matpakkene som skal deles ut til fattige familier som mangler arbeid på grunn av pandemien. Guvernør Mike Sonko sa at forskning utført av WHO har vist at alkohol spiller en veldig viktig rolle i å drepe koronaviruset. WHO har avvist at å drikke sprit hjelper.

Vi blir aldri lei av disse søt-vonde fortellingene om dyr som «tar tilbake det som en gang var deres» ettersom menneskene har forsvunnet inn i husene sine. Nå er det løvene i Sør-Afrikas Kruger nasjonalpark som har lagt merke til at det går helt fint å sove flatt ut på asfalten uten å bli kjørt over av en safari-truck. Løvene går ikke av veien for å gå på veien om natten, men soving er visst ikke vanlig. Parkvokter Richard Sowry tok disse bildene da han var ute på patrulje onsdag. Nasjonalparken har vært stengt siden 25. mars.

