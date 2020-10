Engasjementet i motstanden mot Donald Trump og republikanerne er denne gangen så sterk hos grasrotaktivister at Joe Bidens valgkamp og tilstøtende grupper har betydelig mer penger å rutte med til å få sine reklamesnutter på lufta på lineær-tv i innspurten.

Trump-strategene forsvarer seg med at presidenten har større nedslagsfelt på nettet, men det er ikke frivillig at de lar Demokratene dominere reklamepausene i flere delstater.

Noen, for eksempel oss, vil også si at Bidens lag har de mest slagferdige videosnuttene. Her er noen av høstens mest kreative og/eller hardtslående og/eller rabiate politiske reklamer. Et par av våre favoritter våre kommer mot slutten:

1) Det viktigste budskapet tar ti sekunder

Trumps verste fiende er nok ham selv, og det er nok av utsagn å ta ham på politisk. Her er en litt mer tøysete – men effektiv – variant signert Biden-valgkampen:

I’m Joe Biden and I approve this message. pic.twitter.com/TuRZXPE5xK — Joe Biden (@JoeBiden) September 20, 2020

2) «Kontrollert av venstreradikale»

Trump-valgkampen har i flere av sine reklamesnutter gått for et ganske forutsigbart budskap: Joe Biden er bare et skalkeskjul for «venstreradikale» partifeller som Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar og Bernie Sanders – for ikke å glemme meksikanske innvandrere, voldelige anarkister i gatene og fremmede makter.

Så spørs det om så mange andre amerikanere enn Trumps mest dedikerte fans egentlig tror på at den 77 år gamle, sentrumsorienterte veteranen fra Senatet og Obama-administrasjonen er en marionett for ytterliggående krefter:

3) Kognitiv svikt

Før trumpismen var det vanlig at partiene satte ut de fæleste og mest usaklige reklamene til tredjepartsgrupper, men dagens president godkjenner gjerne videoer som dette om motkandidaten. (Republikanerne tonet senere ned forsøkene på å få Biden til å framstå som syk og surrete, da Bidens tv-opptredener gjorde budskapet lite troverdig).

4) Målgruppe: alle som har en datter eller barnebarn

Demokratenes strateger rynker litt på nesa av all medieoppmerksomheten rundt de Trump-fiendtlige republikanerne i Lincoln Project, siden mange av de virale videosnuttene deres er altfor krasse og spydige til å kunne overbevise velgere som ikke hadde bestemt seg fra før. (Noen av reklamene deres er utvilsomt også bare ment å terge opp Trump direkte).

Denne videoen slår litt bredere, og forsøker å mobilisere velgere ved å minne om Trumps utallige vulgære og foraktfulle uttalelser om og til kvinner, og fremmer Kamala Harris som et noe bedre forbilde for jenter som vokser opp i USA i dag.

«Girl in the Mirror» går for hjerterota til foreldre og besteforeldre på tvers av partiskillelinjen:

5) Eks-rådgiver i Det hvite hus angriper på spansk

Amerikanere med røtter i Latin-Amerika og spansk som morsmål er en viktig velgergruppe i flere vippestater. Her er en spansk anti-Trump-reklame fra Republican Voters Against Trump der Olivia Troye, som fram til august var sikkerhetsrådgiver for visepresidenten og del av korona-teamet hans, langer ut mot Trump-administrasjonens covid-19-innsats.

«Da vi satt i et av krisemøtene sa presidenten: «Kanskje denne Covid-greia er en bra ting. Jeg slipper å håndhilse på alle disse ekle folka», sier Troye i videoen.

6) Sørgende datter: «Det finnes ingen unnskyldning»

Biden-valgkampens hovedbudskap i valgkampinnspurten er nok også det mest effektive: Mange amerikanere kunne sluppet å ta farvel med sine kjære i pandemien om Trump hadde satt i gang riktige tiltak lang tidligere.

Her forteller Marygrace fra Pennsylvania om hvordan moren ble syk og døde av covid-19 og hvordan hun, forgjeves naturligvis, hadde håpet at Trump skulle ta koronakrisen mer på alvor etter at han selv ble syk:

There is no excuse for President Trump’s reckless behavior. pic.twitter.com/ooUh6pxRDt — Joe Biden (@JoeBiden) October 11, 2020

7) «Don’t cry for me White House staffers»

Denne fenger neppe andre enn dem som hadde Trump i vrangstrupen fra før.

Men Lincoln Project lyktes i hvert fall med å gå viralt med «Covita», en nyinnspilling av Evita-hiten «Don’t Cry For Me Argentina» som gjør narr av presidentens potensielt smittefarlige hjemkomst og propagandastunt på balkongen i Det hvite hus, etter covid-19-behandlingen i starten av oktober:

8) Bush-medarbeidere for Biden

For mange velgere som har stemt på republikanske presidentkandidater i tiår etter tiår er terskelen svært høy for å bytte parti i valglokalet selv om de misliker Trump.

Men flere ulike koalisjoner av framtredende republikanere jobber i høst for å overbevise konservative velgere om at det både er «lov» å stemme Joe Biden og at det er en dyd av nødvendighet for nasjonen.

En av disse gruppene er flere titalls tidligere medarbeidere i Det hvite hus under president George W. Bush. I denne ferske videoen spiller de på de patriotiske strengene for å nå velgere som likte Bush godt men holdt seg for nesa da de kanskje stemte Trump eller satt hjemme i 2016.

«Vi vet hvilken karakter, erfaringer – og empati – som kreves i lederskap. Fordi vi har sett det med egne øyne, da vi alle tjente den 43. presiden. Når valgdagen kommer stemmer hver eneste av oss på Biden», heter det i reklamen:

9) «Feiging!» – Militærveteraner mot Trump

Den sittende presidenten – som selv slapp unna å tjenestegjøre i Vietnam-krigen fordi pappa Trump satte ham i kontakt med en lege som skyldte ham en tjeneste – har klart å hisse på seg mange soldater og eks-soldater de siste årene.

Det får han definitivt merke i høstens valgkamp, der flere ulike grupper som jobber for Biden-seier kan få amerikanere med militære karrierer til å fronte budskapet, som her:

10) Underdog i senat-valgkampen gjør mye riktig

Det er ikke bare i presidentvalget reklamekampen er viktig.

I Sør-Carolina hadde nok den republikanske senatoren Lindsey Graham ikke regnet med motstand på det nivået han baler med for øyeblikket.

Hos Demokratene er Graham en særlig foraktet skikkelse fordi han har hatt en nøkkelrolle i Det republikanske partiets prinsippløse opportunisme i møte med Trump-æraen. Etter at meningsmålingene begynte å antyde at Graham faktisk er sårbar, har Demokratenes kandidat Jaime Harrison slått alle rekorder i pengestøtte i en senatvalgkamp – og han har hatt nærmere 60 millioner dollar å bruke på valgkamp takket være givere i hele USA.

Her er en ganske kløktig snutt tilpasset Twitter og Facebook, der Harrisons valgkamp forteller om møtet med den hverdagslige hjertesaken til en distriktsvelger og bruker den til å lansere seg som ombudsmann:

Whether you need access to affordable healthcare, high-speed broadband to learn and work from home, or someone to pave your dirt road, I'm going to fight for you in the U.S. Senate. pic.twitter.com/UgoQOtVCnT — Jaime Harrison (@harrisonjaime) October 16, 2020

11) «Har drept en grizzlybjørn»

Valgkampen i Alaska er… litt annerledes enn i USAs mer folkerike delstater sørpå.

Legen og fiskeren Al Gross, som vil inn i Senatet, stiller som uavhengig, men får støtte fra Demokratene og har blitt så populær at Republikanerne begynner å bli alvorlig bekymret for sittende senator Dan Sullivan, som på papiret burde vinne gjenvalg uten problemer.

Denne presentasjonen av Gross – mens han haler inn fangst fra fiskebåten sin – starter med «han ble født etter et snøskred» og fortsetter med «han drepte en grizzlybjørn i selvforsvar da den snek seg innpå ham», før han kommer med et meget vondt stikk til motkandidaten mens han skuer ut over vannet:

12) «Mourning in America»

Da president Ronald Reagan – ennå en helteskikkelse blant mange republikanere – skulle vinne gjenvalg i 1984, kom en ikonisk tv-reklame om amerikanske familiers lysende framtidsutsikter, med oppløftende musikk og det uslåelig optimistiske slagordet «It’s morning again in America» repetert flere ganger. Her er orginalen:

I 2020 har Lincoln Project snudd den positive Reagan-romantikken mot Trump i en dyster koronakrise-video, der det er «mourning» (sorg) i Amerika:

13) Hvem skal vi tro på?

Det er et gjennomgangstema i videoangrepene på Trump at en veldig, veldig lang rekke av hans egne partifeller, toppbyråkrater og fagpersoner i dag er i opposisjon til ham. Her er en variant fra en av pressgruppene utenfor partiet, som poengterer at det begynner å bli en del personer som Trump forsøker å framstille som løgnere:

14) Ingen tar telefonen!

Ingen skal beskylde Trumps reklamefolk for å være subtile. Her er en video der man har tatt BLM-demonstrantenes slagord om å «defund the police» så bokstavelig at det ikke finnes noe politi å ringe når kriminelle med kubein og finlandshetter bryter seg inn for å slå bestemor helseløs. Hjelp!

15) «Heal America»

Her forsøker team Biden å slå an en mer positiv tone oppi all koronaen og gatedemonstrasjonene:

16) Samuel L. Jackson: «Vote, dammit! Vote!»

Denne er en av flere videoer som spiller på hvordan Republikanerne i mange delstater skrur valgreglementet i disfavør av velgergrupper dominert av Demokratene, ikke minst afroamerikanere. Skuespiller Samuel L. Jackson trekker her linjene fra Martin Luther King og hever til slutt røsten for å be folk pelle seg til valglokalet:

«Jeg skal bruke stemmeretten min, og det burde du også – ikke fordi jeg vil det, men fordi han vil du ikke skal gjøre det. Stem, for svingende! Stem!», sier Jackson, med henvisning til Trump:

17) «Ikke mitt stolteste øyeblikk»

En av de mest gjennomførte ideene i høst er en kampanje fra Republican Voters Against Trump der beskjemmede amerikanere som tidligere har stemt på Trump forklarer hvorfor det ikke lenger er aktuelt – rett inn i mobilkameraet uten noen fiks klipping eller andre elementer.

Her er vår favoritt – Josh fra Nord-Carolina:

18) Regeneron!

Vi har spart den beste og rareste til slutt. Her har noen av Trump-motstanderne i Lincoln Project fått veldig frie tøyler med presidentens tv-shop-aktige innsalg av den eksperimentelle medisinen han fikk mot covid-19 på sykehuset i starten av oktober:

Støtt Filter Nyheter!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig.

For kun 100,- kroner i måneden (150,- om du føler deg raus) eller 900,- i året får du Filter Magasin i postkassa / digitalt på nett, delta i kommentarfeltene på sakene våre og tilgang til Filter Lyd, der du kan lytte til artiklene.

Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.