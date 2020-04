President Donald Trumps «blame game» fortsetter. Han vil midlertidig stanse USAs finansiering av Verdens helseorganisasjon (WHO), noe som utgjør en betydelig del av WHOs finansiering. Dette er altså den globale organisasjonen som verdens stater bruker som plattform til å dele data og teknologi for å takle pandemien. WHO har «mislyktes i sin grunnleggende plikt» i møte med koronavirusutbruddet, ifølge presidenten. Han mener også at organisasjonen har skjult informasjon om spredning, og vil granske deres arbeid. WHO har foreløpig ikke kommentert avgjørelsen, men forrige uke advarte direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus sterkt mot å la det gå politikk i pandemien: «Hvis du vil ha mange flere likposer, så gjør du det».

Italia starter med en forsiktig åpning av landet. Noen bokhandlere og barneklesbutikker får åpne dørene.

Spania tillater arbeidere å returnere til fabrikker og byggeplasser, til tross for dødstall som fortsatt er over 500 dagen.

Danmark åpner skolene i dag.

Stengte dyrehager som som har gått glipp av inntekter i påskeferien går nå rett på sak og ber om donasjoner. En dyrehage-direktør i Nord-Tyskland har til og med innrømmet at noen dyr snart kan bli matet til andre, for at dyrehagen skal overleve økonomisk. «Vi har listet opp dyrene vi må slakte først», sier Verena Kaspari ved Neumünster Zoo. Noen dyrepassere har også advart om at krisen har en følelsesmessig kostnad for visse dyr, fordi de savner oppmerksomheten de vanligvis får fra publikum – for eksempel aper, seler og papegøyer.

Koronadødsfallene i Storbritannia er høyere enn regjeringen opererer med, ifølge bredere offisielle data som inkluderer dødsfall i samfunnet som for eksempel på sykehjem, skriver Al Jazeera. Det offisielle britiske dødstallet den femte høyeste på verdensbasis. En vitenskapelig rådgiver for regjeringen har sagt at landet risikerer å bli den hardest rammede i Europa.

Lesetips: «Derfor er ikke lockdowns en løsning i Afrika». Paul Richards, en antropolog som har studert hvordan afrikanske land taklet Ebola-krisen, og Alex de Waal, programdirektør for aids og sosial endring ved Social Science Research Council i New York, skriver på BBC hvorfor afrikanske land ikke bør følge Europas eksempel i korona-håndtering.

