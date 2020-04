Taiwans suksess-håndtering av viruset fortsetter. Mandag registrerte øystaten fem nye tilfeller, alle tilreisende fra utlandet. En person hadde kommet fra USA mens de fire andre var passasjerer på det virusrammede cruiseskipet Coral Princess i Florida. Totalt har Taiwan 393 bekreftede tilfeller hvor 109 har kommet seg. Seks dødsfall er knyttet til Covid-19.

Kina har stengt innreise via grensebyen Suifenhe, etter reisende fra Russland brakte smitte med seg fra nabolandet. Selv kinesiske borgere får ikke passere grensa. Ifølge kinesiske statlige medier, tilbyr styret i provinshovedstaden Harbin i underkant av 4000 kroner til folk som rapporterer om ulovlige kryssinger – og over 7000 kroner til folk som fysisk fanger ulovlig innsreisende.

Innbyggere i Moskva kan nå registrere for å motta «digitale pass» som kreves for å kjøre eller sykle i og rundt hovedstaden eller omegn. Nettstedet sluttet å fungere kort tid etter at det ble lansert. Byens embetsmenn la skylden på et angrep mot serveren, og antydet at det delvis var orkestrert fra utlandet, ifølge Meduza.

Nær 400 brannmenn og 90 brannbiler kjemper for å slukke en skogbrann eksklusjonssonen rundt Tsjernobyl. Mer enn 3000 hektar er svidd av, og brannen er nå bare noen kilometer unna spøkelsesbyen Pripyat og Tsjernobyl kjernekraftverk, melder Yaroslav Yemelianenko, som driver et turopertørselskap og er medlem av det statlige byrået som håndterer eksklusjonssonen. Han mener lokale myndigheter underdriver situasjonen.

Japans nordlige øy Hokkaido opplever det mange epidemiologer hadde spådd: Etter en vellykket undertrykkelse av et første utbrudd, har lemping på restriksjoner ført til en ny bølge.

Det internasjonale pengefondet (IMF) gir gjeldslette for 25 fattige land for å hjelpe dem i kampen mot koronapandemien. De fleste er afrikanske land, men også Afghanistan, Jemen, Nepal og Haiti får slettet gjeld.

93 personer er smittet av koronaviruset i et kloster kalt «Grotteklosteret» i Ukrainas hovedstad Kiev. De utgjør nesten en femdel av alle som er smittet av korona i landet. To munker har dødd.

Østerrike letter på restriksjonene. Butikker som er mindre enn 400 kvadratmeter, er de første som får åpne. Større butikker åpner fra 1. mai. Tyskland vurderer også lettelser.

Dagens store snakkis er president Donald Trumps siste pressekonferanse, hvor han spilte av en flere minutter lang video om hvor urettferdig mediene har behandlet hans korona-håndtering.

