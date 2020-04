Trump er rasende på New York Times etter avisas langlesning om blant annet hvor tidlig presidenten ble advart om en mulig korona-pandemi uten å foreta seg noe substansielt. Samtidig ser han ut til å ønske å bli kvitt den aller viktigste fagpersonen i krisen, Anthony Fauci – etter at eksperten i helga svarte bekreftende på at liv ville vært reddet i USA om strenge tiltak hadde blitt innført tidligere . « Time to #FireFauci» het det i en twittermelding Trump videreformidlet i går kveld. Så langt er flere enn en halv million amerikanere registrert smittet av viruset og minst 21 000 er døde. Flere eksperter advarer mot planlagte lettelser i tiltakene i mai.

i mai og juni (tilsvarende nær ti prosent av totalen i verden) for å stabilisere prisen. Kuttene, en avslutning på priskrigen mellom Russland og Saudi-Arabia, ser likevel ut til å være for små til å utløse noen jubel i markedet. Israel tok i bruk sin berømte og beryktede etterretningstjeneste Mossad i den internasjonale triksingen for å skaffe smittevernutstyr, korona-tester, labteknologi og andre forsyninger i starten av krisen. Manøveren blir betegnet som et stort nederlag for helsedepartementet i landet.

VG påpeker at dødstallene i Norge og Sverige ikke nødvendigvis er direkte sammenlignbare på sikt, siden folkehelsemyndighetene foreløpig bruker ulike definisjoner på hva som skal regnes som korona-dødsfall. (Det finnes ingen fasit på om dødsfall flere uker etter selve sykdommen skal regnes med).

