KORONASPRENGT BUDSJETT: Regjeringen har justert statsbudsjettet for korona.

Den vil bruke nær 420 milliarder oljepenger i 2020, og henter ut 4,2 prosent av Oljefondets beholdning. Dette tallet er justert for om det går bra eller dårlig i norsk økonomi, mens det reelle tallet for oljepengebruken i år er på nær 480 milliarder kroner. Opprinnelig hadde regjeringen planlagt å bruke 243,6 oljemilliarder (i statsbudsjettet som ble lagt frem i fjor høst).

statsbudsjettet som ble lagt frem i fjor høst). Økonomien vil få en nedtur på fire prosent, tror finansdepartementet. Det vil i så fall vil bli den verste nedturen siden krigen, skriver Dagens Næringsliv. Flere analytikere og økonomer E24 har snakket med tror det blir verre. Den registrerte arbeidsledigheten i 2020 vil ligge på nær 6 prosent i snitt. I fjor var tilsvarende arbeidsledighet på 2,2 prosent. Permitteringsperioden foreslås forlenget ut oktober. Samtidig vil regjeringen utvide perioden med arbeidsavklaringspenger tilsvarende.

Kommunene skal få mellom 2 og 2,4 milliarder kroner ekstra, mens fylkeskommunene skal få 0,4 milliarder, ifølge Dagbladet. Regjeringen utsetter et varslet kutt i eiendomsskatten.

Lakseskatt droppes til fordel for en produksjonsavgift.

20 milliarder settes av til selskaper som eksporterer varer, for å sørge for at de får tilbake deler av salgssummen dersom kundene går konkurs eller ikke kan betale for seg.

TANGEN I TYNNERE TRÅD: Hvor sikkert er det at Nicolai Tangens ansettelse som oljefondsjef faktisk formaliseres 27. mai? Vel, etter at representantskapet i Norges Bank mandag leverte en til dels svært kritisk gjennomgang av ansettelsen og bankens forsvar av Tangen som ny toppsjef, henger sistnevnte «i en tynnere tråd», skriver DN-kommentator Eva Grinde. Representantskapet krever at hovedstyret i banken innhenter fullstendig dokumentasjon om Tangens personlige forretningsvirksomhet – og mener det er «svært uheldig» at det er skapt et inntrykk av at hovedpersonen har brutt alle bånd til investeringsselskapet AKO Capital når han fortsatt vil være hovedeier og ha stemmekontroll. «Sterk kost», sier jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo om gjennomgangen. For å fjerne all risiko for interessekonflikter, kan det hende Tangen må gi avkall på mer enn han hadde tenkt.

DISKTURERER «TURISTKORRIDOR»: Danmarks statsminister Mette Frederiksen diskuterer en «turistkorridor» med Norge, Hellas og seks andre land, ifølge Politiken. Spørsmålet om åpning av grenser til naboland er egentlig utsatt til 1. juni i Danmark. Det er snakk i en utvalgt gruppe land om muligheten for å åpne for turisme mellom såkalte trygge land. Flere mener den danske regjeringen først og fremst bør prioritere Tyskland, skriver avisa.

SLAKTERI VAR SMITTEHUB: Et stort covid-19-utbrudd ved et slakteri i en småby i Nordrhein-Westfalen i Tyskland har avdekket hvordan utenlandske arbeidere utnyttes under forhold som er svært langt fra smittevernreglene. Nærmere 250 ansatte har så langt blitt smittet, og rumenske, bulgarske og polske statsborgere forteller blant annet om å være innkvartert trangt i små boliger. Ansvarspulverisering hos lokale myndigheter ligger an til å få politisk etterspill.

KORONA-PARTY I KOREA: Sør-Korea forsøker å finne potensielt koronasmittede nattklubbgjester ved hjelp av mobildata. Smitten har økt kraftig de siste dagene. Et populært nattklubbområde i hovedstaden er i søkelyset: Tusenvis av personer som har dratt på nattklubb i utelivsdistriktet Itaewon i begynnelsen av mai kartlegges. Alle nattklubber og barer i byen, og flere andre provinser, har fått ordre om å stenge.

