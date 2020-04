FNs generalsekretær Antonio Guterres sier Covid-19 representerer «denne generasjonens store kamp» og en trussel mot verdensfred og -stabilitet. Økt vold og sosial uro kan igjen sterkt motvirke arbeidet med å håndtere pandemien. Guterres sier det er den største prøvelsen FN til nå har jobbet med, og at kriser som dette er organisasjonens eksistensberettigelse.

Sent torsdag ble EUs finansministre enige om et utkast til en stor, europeisk milliardpakke for å hjelpe europeiske økonomier, bedrifter og arbeidsplasser, som har blitt presset i korona-krisen. Utkastet sendes til EUs regjeringssjefer. Pakken, som skal være klar om to uker, vil gi tilgang til lån fra EUs felles krisefond, den europeiske stabilitetsmekanismen, for til sammen to prosent av landenes BNP, «under visse betingelser», melder danske Politiken.

94 prosent av dem som er smittet med koronaviruset på verdensbasis, er ikke oppdaget, ifølge en tysk studie ved Universitetet i Göttingen. Den har sammenlignet dødstall, testing og utviklingen i smitten i 40 land. «De ekstreme forskjellene i antallet (oppdaget smittede) og kvaliteten på testingen i de ulike landene innebærer at den offisielle statistikken i stor grad er uten verdi og ikke gir nyttig informasjon», sier professor Sebastian Vollmer ved Universitetet i Göttingen, ifølge Aftenposten. Landene som kommer best ut med å identifisere koronasyke ifølge studien, er Norge og Sør-Korea, med Japan på tredjeplass. Norge har oppdaget nær 38 prosent av alle smittede, antar forskerne.

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpens (OPCW) undersøkelsesgruppe (IIT) har konkludert med at de syriske regjeringsstyrkene var ansvarlige for en serie kjemiske angrep på en syrisk by i slutten av mars 2017. Den 82 sider lange rapporten, den første fra IIT, fant at et helikopter fra det syriske lyftvåpenet antas å ha «droppet en sylinder på sykehuset i Ltamenah’ 25. mars 2017, og utløst klor som rammet minst 30 personer», melder rapporten. USAs utenriksminister Mike Pompeo berømmet OPCW-rapporten og mener Bashar al-Assads regime er ansvarlig for grusomheter på nivå med krigsforbrytelser.

Trump-administrasjonen presser på for å gjenåpne store deler av USA neste måned, og vekker bekymring blant helseeksperter og økonomer for en mulig gjenoppblomstring av covid-19 hvis amerikanere vender tilbake til sitt normale liv før viruset virkelig er under kontroll.

Singapores smitteøkning tilskrives hjemreisende fra land med lite smittekontroll. Grunnen til at det utviklet seg til samfunnssmitte, var at familiemedlemmene til de karantenesatte hjemreisende fikk beskjed om at de kunne fortsette som før, så lenge ingen viste noen symptomer (slik det også er i Norge). Professor Yik-Ying Teo ved Saw Swee Hock School of Public Health sier til BBC at i etterpåklokskapens lys er det lett å se at karantenereglene skulle vært strengere, men minner om at de ble satt på et tidspunkt hvor det fortsatt var mye man ikke visste om viruset.

I Norge har natt til langfredag vært preget av en del festing, bålbrenning i nærskogen, og våryre rånere som ikke fikk dra på sin årlige tur til Sverige. I Telemark og Hønefoss-området har opp mot hundre biler vært samlet, til frustrasjon for folk som vil sove.

Støtt Filters journalistikk

Korona-økonomien rammer også Filter Nyheter hardt, og nå trenger vi hjelp fra deg for å fortsette med den grundige journalistikken vi er kjent for. Samtidig lanserer vi et magasin som hver måned sendes til alle faste bidragsytere! Om du bestemmer deg nå, er det et svært viktig bidrag i en periode der uavhengige medier er viktigere enn noensinne:

For 100,- kroner i måneden får du Filter Magasin rett hjem i postkassa 11 ganger i året. Ønsker du å donere årlig koster det 900,- kroner. Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Om du ikke har mulighet til et månedsbeløp (magasin) foreløpig, kan du skaffe deg en Filter-t-skjorte for 498,-. Bare velg ønsket størrelse med knappene under så gjøres resten med Vipps.

Du kan også støtte Filter ved å sende redaksjonen et engangsbeløp via Vipps. Velg «Betal» (den med handlekurven) og tast inn nummeret 514053 (eller søk opp Filter Media).

Meld deg på Filters nyhetsbrev

Det er gratis og inneholder en forklaring av det Filter-journalistene mener er dagens viktigste nyhetssaker i inn- og utland. Ellers som for eksempel forlegger og forfatter Anders Heger sier det: «Filter Nyheter har det suverent beste grepet om hvilke nyheter som teller, og hvilke som er unødig støy». Meld deg på her.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.