FASCISME MED BIBELEN I HÅND: Fredelige demonstranter ved Det hvite hus som ropte slagord mot politivold ble i går kveld fjernet av soldater og politi med tåregassgranater for at Donald Trump skulle spasere til en kirke og lage propagandafilm med en bibel. Han hadde like før erklært seg som «lov og orden-presidenten» i en dypt urovekkende tale til nasjonen, der han sa at han vil beordre USAs militære styrker til å «raskt løse problemet» med opptøyer om ikke landets guvernører selv får Nasjonalgarden til å «dominere gatene». Trump hevdet i talen å være en «alliert av fredelige demonstranter» samtidig som politiet aksjonerte mot den ikke-voldelige folkemengden på utsiden, 25 minutter før et varslet portforbud skulle tre i kraft. Noe av bakgrunnen for det åpenlyse maktmisbruket var at Trump var frustrert over å framstå som svak etter at Secret Service fredag kveld sendte ham i bunkeren i kjelleren av Det hvite hus da aggressive demonstranter nærmet seg.

Da Trump i går poserte på bilder med Bibelen i hendene, ble han raskt fordømt av bispedømmet overordnet den aktuelle kirken, der prester skal ha vært blant dem som måtte flykte fra tåregass. «Presidenten brukte akkurat en bibel og en av våre kirker, uten tillatelse, som kulisse for et budskap som er en antitese til Jesus’ lære og alt våre kirker står for. Jeg er rasende», uttalte biskop Mariann Edgar Budde.

Også borgermesteren i Washington D.C, gikk ut mot Trump og slo fast at opptredenen vil gjøre det vanskeligere for politiet å få kontroll over situasjonen. «Skammelig!», tvitret Muriel Bowser (D). Politimannskaper fra nabodelstaten Virginia, som i utgangspunktet bisto med sikkerheten i D.C., ble i går umiddelbart beordret hjem av lokale myndigheter som mente politistyrken ble misbrukt av presidenten på en måte som var til fare for folks sikkerhet. Det er uklart hvordan ulike delstatsmyndigheter i kveld vil forholde seg til Trumps nye trussel om militær inngripen.

OPPTØYENE VOKSER: I helga har både demonstranter og politifolk blitt skadet mens bygninger og politibiler er satt i brann i omfattende opptøyer og plyndring i byer over hele USA. I St. Louis ble fire politifolk i natt skutt og skadet. (Det er foreløpig ikke kjent hvem som skjøt). Noen av opptøyene er dominert av kriminelle og voldelige miljøer og enkeltpersoner som aktivt går inn for å skape ødeleggelser og sammenstøt, mens andre situasjoner har eskalert primært som følge av unødig bruk av opprørspoliti og maktmidler mot lovlige demonstrasjoner. Dynamikken har ofte vært store, folkelige demonstrasjoner om ettermiddagen, før langt mindre grupper bidrar til bråk om kvelden og natta. Dette er ikke tilfellet alle steder. I for eksempel Newark, den største byen i New Jersey, har det i flere dager pågått store demonstrasjoner uten følge av noen alvorlige voldshendelser, og søndag deltok flere enn 12 000 innbyggere i en fredelig markeringen.

Mens årsakene til opptøyene og aktørene som bidrar til dem er uoversiktlige og ikke organisert av noen enkeltgruppering, tvitret Donald Trump på søndag at han vil erklære «Antifa» som en terrororganisasjon. Antifa er ikke en organisasjon, men et løst nettverk av små antall antifascistiske aktivister som forfekter ulovlige virkemidler mot rasister, ytre høyre og politiet, hovedsakelig under gatedemonstrasjoner. I det republikanske partiet, godt hjulpet av Fox News, har betegnelsen den siste tiden blitt brukt for å stemple alle demonstranter fra venstresiden og Black Lives Matter som en sikkerhetstrussel. Presidenten har imidlertid ingen hjemmel til å ramme amerikanske grupperinger med terrorlover, og det er uklart hva uttalelsen innebærer i praksis.

PRESSEFRIHETEN TRUET: En lang rekke journalister som dekker demonstrasjonene og opptøyene har blitt angrepet eller pågrepet av politiet – også når reporterne har stått adskilt fra demonstranter og identifisert seg tydelig som pressefolk. Presseorganisasjonen CPJ hadde i morges registrert 125 tilfeller av overtramp mot pressefriheten i forbindelse med demonstrasjoner de siste dagene. Trakasseringen av journalister skjer parallellt med at president Trump nok engang har erklært amerikanske nyhetsredaksjoner som folkefiender.

TROSSER PRESIDENTEN OG BRÅKMAKERNE: Alt er ikke like dystert: Ute i delstatene opponerer flere beslutningstagere og politifolk mot den militaristiske linjen fra Det hvite hus. Blant annet har både hvite og svarte politisjefer flere steder roet gemyttene ved å enten gå sammen med demonstranter uten opprørsutstyr eller å sette et kne i bakken – en gest som lenge før drapet på Floyd var forbundet med anerkjennelse av opprøret mot politivolden svarte systematisk utsettes for i mange byer.

Samtidig viser mange videoer i sosiale medier hvordan ikke-voldelige demonstranter jager bort bråkmakere eller bidrar til de-eskalering ved å anholde dem og overlate dem til politiet. Mange svarte aktivister i Black lives matter har også kritisert hvite bråkmakere for å gjøre situasjonen verre for den afroamerikanske befolkningen.

Nå satser vi!

Rundt 1500 av dere har valgt å støtte Filter hver måned og få vårt nye magasin i posten. Takk! Vi ønsker nå å utvide vår redaksjon med en ny journalist, og det er her du kommer inn.

Når vi når 2000 månedlige støttespillere vil vi ansette en journalist som skal dekke helse og vitenskap på Filter-måten. Det betyr at du kan være med å ansette den journalisten samtidig som du får Filter på papir!

For 100,- kroner i måneden får du Filter Magasin rett hjem i postkassa 11 ganger i året. Ønsker du å donere årlig koster det 900,- kroner. Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Bli abonnent i dag, og hjelp oss nå målet! Om du allerede er abonnent og verver en venn sender vi deg en Filter t-skjorte som takk. Alt du trenger å gjøre er å få din venn til å sende oss en mail så sender vi den til deg.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her.

Meld deg på Filters nyhetsbrev

Det er gratis og inneholder en forklaring av det Filter-journalistene mener er dagens viktigste nyhetssaker i inn- og utland. Ellers som for eksempel forlegger og forfatter Anders Heger sier det: «Filter Nyheter har det suverent beste grepet om hvilke nyheter som teller, og hvilke som er unødig støy». Meld deg på her.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.