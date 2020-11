Heller ikke de aller siste ukene og dagene inn mot valget klarte Donald Trump og hans håndlangere å unngå overskrifter som i beste fall bidro til å forsterke polariseringen i stedet for å vinne nye velgere:

1) «Nesten ingen» koronadødsfall

Trumps faste talepunkt har i hele høst vært at USA er i ferd med å «runde hjørnet» i koronaepidemien – at det er snarlig bedring i sikte. Det er selvfølgelig løgn – de fleste delstater har hatt kraftig økning i smittetilfeller og krisen er voksende på alle fronter.

Det er vanskelig å vite hvilken av Trump-leirens utallige bagatelliseringer av covid-19 som provoserer velgerne mest, men uttalelsen til Donald Trump Jr. fire dager før siste valgdag er blant de verre. Dette sa han om sin «analyse» av det amerikanske folkehelseinstituttets tallmateriale:

«Jeg gikk gjennom dataene deres, siden jeg fortsatte å høre folk snakke om nye smittetilfeller, men jeg tenkte: Hvorfor snakker de ikke om døde? Å, fordi tallet [på døde] er nesten ingenting. Fordi vi har fått kontroll på dette, vi forstår hordan det fungerer. De har medisinene som tar hånd om dette».

USA registrerte samme dag omlag tusen døde amerikanere som følge av covid-19. Totalt har tallet på døde blitt over 230 000 så langt i epidemien i USA.

2) Frontalangrep på uavhengige byråkrater

Ok, man kan kanskje ikke kalle planlagt og utilslørt maktutøvelse en skandale, men likevel:

For to uker siden ble det kjent at Trump vil fjerne stillingsvernet til mange tusen ansatte i statsforvaltningen (trolig titalls tusen) gjennom en presidentordre. Dette gjelder blant andre statlige forskere, jurister og helseeksperter.

Trer det i kraft, ville de kunne få sparken mer eller mindre vilkårlig. En ordning der de er så sårbare for å bli byttet ut av politikere at de i realiteten ikke er uavhengige, vil endre store deler av byråkratiet som er ment å bestå av eksperter uhildet av partipolitikken.

– Dette er et forsøk på å omdefinere statsansatte som en politisk arm av presidentskapet i stedet for å være byråkrater som tjener det amerikanske folk, sier Don Beyer, en av Demokratenes kongressrepresentanter til Washington Post.

Lederen for den største aktuelle fagforeningen uttalte forrige fredag at ordren er en krigserklæring mot byråkratene.

Politiseringen av fagetater har vært et gjennomgående trekk ved Trump-administrasjonen, men endringen vil være den mest dramatiske så langt. Presidentens kritikere frykter at grepet vil åpne for å plassere Trump-lojalister i viktige lederstillinger før Biden eventuelt tiltrer som president i januar, men det framstår mer sannsynlig at konsekvensene først vil slå inn hvis Trump vinner fire nye år ved makten.

3) Drittpakken som slo tilbake på Trumps menn

Desperate republikanere forsøkte i oktober å gjøre påståtte koblinger mellom Joe Biden og de lysskye forretningene til sønnen Hunter Biden til hovedtema i valgkampinnspurten. Det lyktes aldri.

Ingen kunne legge fram dokumentasjon på verken at presidentkandidaten har bidratt i korrupsjon eller at han har mystiske pengeinteresser i Kina eller Ukraina, og lite tyder på at Trump vant nye velgere ved å påstå det.

Rammehistorien for skandalen Trumps folk ønsket, var at en pc-reparatør hadde oppdaget kompromitterende dokumenter, e-poster og bilder på en laptop som tilhørte Hunter Biden. De viktigste påstandene var at Joe Biden kunne knyttes til disposisjoner i både Kina og Ukraina. Men selv Trump-vennlige medier strevde med å forklare hva som egentlig skulle være bevisene mot Joe Biden, og for hver gang seriøse journalister fikk se materialet, framsto det stadig mindre viktig.

New York Times beskrev i slutten av måneden hvordan Trumps folk først hadde forsøkte å selge inn både materialet og «kronvitnet» i saken til Wall Street Journal (som er eid av Rupert Murdochs selskaper), men at de i stedet måtte ty til den mer lurvete tabloiden New York Post (også i Murdochs portefølje). Selv der mente flere i redaksjonen at insinuasjonene i skandaleoppslaget ikke var verifisert, og nevnte Wall Street Journal publiserte til slutt en kort artikkel der deres øvrige research pekte bort fra at Joe Biden hadde en rolle i de aktuelle selskapene.

Utenfor nedslagsfeltet til de aller mest ihuga Trump-tilhengerne endte saken med at søkelyset i stedet ble satt på Steve Bannon, Rudy Giualiani og andre beryktede Trump-kontakter som var involvert i drittpakken.(Valgkampen ble ikke mer flatterende for Giuliani da han selv skapte overskrifter ved å dukke opp som lettlurt mann med hånda i buksa i en pinlig scene i den nye Borat-filmen).

Samtidig kom nye opplysninger om hvordan det er Trump, ikke Biden, som har forsøkt å drive forretninger i Kina. Trumps «hemmelige» bank-konto i Kina var i valgkampens sluttspurt tema i blant andre Barack Obamas taler til støtte for Biden.

4) FBI etterforsker farlig buss-forfølgelse

Helga før siste valgdag ble blant annet preget av ulike demonstrasjoner i form av kolonner av store biler med Trump-flagg og truende tilhengere av presidenten.

I Texas eskalerte det til en episode der en av Bidens valgkampbusser (verken han eller Kamala Harris var om bord) ble omringet på motorveien. Bidens stab beskrev det etterpå som at bussen ble forsøkt presset av veien (noe som riktignok ikke framgår av videoen i sosiale medier) og at den måtte senke farten i et lengre strekk på grunn av trakasseringen.

I etterkant ble stuntet hyllet av Donald Trump personlig på Twitter:

FBI uttalte mandag at det føderale politiet etterforsker hendelsen.

5) Trumps korona-rådgiver måtte beklage opptreden på russisk propagandakanal

«Jeg beklager at jeg lot meg utnytte», sa Scott Atlas på søndag etter at det ble en mediesak i USA at han hadde stilt opp som gjest i tv-kanalen RT.

I intervjuet sa Atlas blant annet at strategier med såkalt lockdown for å stagge koronaepidemien var en «episk feil». (Selv er han kjent som tilhenger av ideer om «flokkimmunitet» som i denne sammenhengen ikke er vitenskapelig funderte).

Statskontrollerte RT, tidligere «Russia Today», er i praksis et av Kremls propagandaverktøy overfor engelskspråklige seere, og fokuserer ofte på hendelser eller gjester som underbygger polarisering og uro i vestlige land. I USA er den amerikanske avdelingen av RT formelt definert som en representant for et fremmed land, ikke som et mediehus.

Det hevder Atlas nå at han ikke visste:

I recently did an interview with RT and was unaware they are a registered foreign agent. I regret doing the interview and apologize for allowing myself to be taken advantage of. I especially apologize to the national security community who is working hard to defend us. — Scott W. Atlas (@SWAtlasHoover) November 1, 2020

Etter at de fleste av myndighetenes politisk uavhengige eksperter hadde havnet i unåde hos Trump, har Scott Atlas i praksis blitt den viktigste pandemi-rådgiveren hans. Farsen rundt tv-opptredenen hos russerne bidro til å forsterke kontrasten mellom Trump-lojalister og fagfolkene han forakter.

