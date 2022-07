Slo alarm til PST etter knivbeslag: Politiet tror Bhatti og Matapour fulgte etter SIAN-lederen

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

Da den muslimfiendtlige og høyreradikale organisasjonen SIAN hadde varslet en koranbrenning ved moskeen og polithuset på Stovner i Oslo 22. april i år, ankom Arfan Bhatti og nå terrorsiktede Zaniar Matapour i en bil og ble stanset av politiet. Flere kilder bekreftet overfor Filter Nyheter at hendelsen framsto mer bekymringsverdig enn det som hittil har vært kjent: Observert ved SIAN-lederens bil Fordi det var ventet at SIAN kom til å trosse forbudet de hadde fått mot markeringen ved moskeen denne dagen, var et stort politioppbud i Groruddalen for å hindre mulige sammenstøt og forebygge voldelige motdemonstrasjoner. Situasjonen på Stovner var uoversiktlig, […]