To kvelder før den muslimfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) skulle holde en ny, omstridt demonstrasjon – denne gang på Hamar – publiserte SIAN-leder Lars Thorsen en tekst der han forsvarer tidligere utsagn hans makker Fanny «Anna» Bråten har kommet med om Anders Behring Breivik.

SIAN er en organisasjon som jobber for at norske muslimer skal fengsles og deporteres på grunn av deres religion, og som konsekvent bruker en borgerkrigsretorikk der muslimer er «uintegrerbare barbarer» og «okkupanter» i ledtog med politikere, politiet og dommere, som alle betegnes som «kulturmarxister».

Lederen i organisasjonen, Lars Thorsen, ble i fjor dømt til betinget fengsel for hatefulle ytringer i offisielt SIAN-materiell etter det Oslo tingrett beskrev som «grov nedvurdering av en gruppes menneskeverd».

Diskuterte å slippe ut Breivik: «Vondt skal med vondt fordrives»

Utsagnene fra Fanny Bråten som SIAN nå forsvarer, falt trolig i slutten av 2015, i gruppen «Folkedypet», der innvandrerfiendtlige Facebook-brukere var kritiske til en nyhetssak om at en mann i Rogaland var pågrepet av politiet for hatefulle ytringer i sosiale medier.

En av gruppedeltagerne fikk positiv respons fra Anna Bråten etter at han skrev blant annet: «Føkk it jeg er heller enig med Breivik enn de som stapper Norge full av muslimer og arresterer de som tør å si fra (på en ufin måte)».

«Tryggere med Breivik enn med muslimen… ;)», svarte Bråten.

Hun skriver videre at Breivik «ville bevare landet og folket han vet du… på sin sprøe måte», og:

«Er mange gullkorn i manifestet hans….mulig han får rett i fremtiden, bare se hva AUF har klekket ut……. grøss».

Bråten oppgir i diskusjonen at hun bare har lest utdrag av manifestet, men at hun «følger» Fjordman, bloggeren som var en av Breiviks ideologiske forbilder, og er kritisk til hvordan han i hennes øyne ble framstilt som medskyldig.

Bråten ser i Facebook-tråden ut til å ta til orde for at terroristen på et tidspunkt bør slippes ut av fengsel slik at han kan utføre nye handlinger.

«Kanskje vi på sikt må slippe han ut, så vi får ryddet opp i elendigheten… vondt skal med vondt fordrives, er et gammelt kjent uttrykk. …… gjelder ikke det lenger ?»

Bråten sammenlignet også Breivik med norske politikere.

«Klart det har tilta for tullingen, men det har det jaggu gjort for våre ansvarlige politikere også ;)»

Diskusjonen har de siste årene bare vært tilgjengelig i form av skjermbilder valgt ut av antirasistiske aktivister, men SIAN ser nå ut til å bekrefte at det var Bråten som sto bak alle de aktuelle kommentarene.

«Får jeg valget mellom en muslim og Breiviken, tar jeg ABB :-)», heter det i en av Bråten-kommentarene som SIAN selv har lagt ut.

– Ingen ekstrem ytring

SIAN-leder Thorsen la fredag kveld ut en lengre tekst der han forsvarer kommentarene – også utsagnet om å slippe ut Breivik for å «rydde opp».

Thorsen mener det var en underdrivelse da Bråten refererte til situasjonen i Norge som «elendigheten».

«Folk som reagerer med forskrekkelse på utsagnet kan umulig ha forstått alvoret i situasjonen landet nå står i, og som vi «kanskje på sikt» vil komme i dersom politikerne ikke tar til vettet», skriver Thorsen 10. september 2020.

«Å gjøre ingenting er intet valg. Det vil uvergelig lede til borgerkrig. Sett hen til at politikernes strategi nettopp er å gjøre ingenting, så er det ingen ekstrem meningsytring å hevde at ondt må fordrives med ondt. Jeg vil si det er mer ekstremt, det politikerne våre gjør mot oss hver eneste dag», skriver Thorsen.

I innledningen til teksten skriver han at organisasjonen hans kan «si ting som er sant på en måte du ikke er vant til å høre det», samtidig som han mener det er feil at Bråten «støtter» Breivik.

«Bråten uttrykker ikke støtte hverken til Breivik sin mening eller gjerning. Hun fremsetter en faktapåstand om trygghet (…) Bråten sin påstand er at hun (alternativt «vi») er tryggere med Breivik enn med «muslimen». Det bør være akseptabelt å skrive ting som er sant», mener Thorsen.

Han føyer også til egne, krigerske betraktninger:

«Paven brukte 460 år på å respondere med korstog mot islams ensidige aggressive invasjonskrig mot – og okkupasjon av – kristent land. Den tabben må vi ikke gjenta».

Filter Nyheter var i kontakt med Lars Thorsen mandag 7. september om de eldre Facebook-kommentarene fra Fanny «Anna» Bråten. Da refererte han til at han jobbet med en lengre tekst om temaet.

«Det er mange som ikke klarer å lese hva hun skriver, som ikke klarer å forstå fordi de ikke erkjenner fakta, eller som ikke har lest hele tråden i sammenheng», skrev Thorsen i en tekstmelding.

«Talen til Breivik er helt enorm»

Også andre SIAN-aktivister har kommet med lignende utsagn som Fanny Bråten.

«jeg synest at talen til Anders Behring Breivik er helt enorm. Han er sylende skarp. og JEG STØTTER HAM FULLT UT I HANS SYNSPUNKTER. Men selvfølgelig tar jeg avstand fra handlingene», skrev Kjersti ­Margrete Adelheid Gilje i SIAN på Facebook i forbindelse med Breivik-rettssaken i 2012. Året etter sto hun fortsatt ved uttalelsen.

«Det som skremmer meg, er at vi allerede har flere muslimske politikere, som for eksempel Hadia Tajik. Mange har store familier som stemmer på seg. Det er sånn de kommer til å ta over landet», utdypet Gilje til VG i 2013.

Hun har i høst deltatt på SIANs demonstrasjoner, blant annet foran Stortinget.

SIAN-leder etter 22.juli-angrepene: «Breivik er fremragende på islamkritikk»

Før rettssaken mot den muslimfiendtlige og høyreekstreme terroristen Anders Behring Breivik i 2012 uttalte den daværende lederen i SIAN, Arne Tumyr, at «Breivik er fremragende på islamkritikk, og han har veldig store kunnskaper om islam. Det er i islamkritikken at vi møtes».

I et intervju med Fædrelandsvennen fortalte han også at han håpet Breivik under rettssaken kom til å være «like flink til å formulere seg muntlig, som han er skriftlig».

Tumyr er ennå sentral i SIAN.

Allerede to dager etter 22. juli-angrepene i 2011 skrev han på SIANs nettsted at «Det politisk korrekte Norge må ta sin del av skylden for terroraksjonen» og at «I Norge er det intet hat mot ”fremmede” – kun motstand mot de fremmede som vil ta fra oss våre verdier og underkue norsk kultur».

Organisasjonen tok avstand fra selve massedrapet, men har flere ganger senere gått langt i omfavne Breiviks resonnementer om muslimer i Norge, samtidig som SIAN bagatelliserer eller fornekter høyreekstremisme som årsak til terrorisme.

Etter det høyreekstreme og Breivik-inspirerte Christchurch-angrepet i mars 2019, der 51 mennesker ble drept i massakren i to moskeer på New Zealand, skrev Tumyr på vegne av SIAN:

«Situasjonen er egentlig såre enkel: Intet islam – ingen islamsk eller «høyreekstrem» terrorisme. (…) Det er verken SIAN, Anders Behring Breivik eller New Zealand-terroristen som man behøver å gå nærmere etter i sømmene – det er og blir islam som må nedkjempes.»

Rettelse 12.09.20 klokken 12:05: I en tidligere versjon av denne teksten het det at SIAN-leder Lars Thorsens tekst med forsvar av Fanny «Anna» Bråten ble publisert fredag 11. september 2020. Det riktige er at den ble publisert torsdag 10. september 2020.

