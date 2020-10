Lørdag 3. oktober ble 48-åringen Dan Eivind Lid funnet drept i sin egen leilighet i Kristiansand.

Lid var aktiv i den muslimfiendtlige organisasjonen SIAN, men var også tidligere straffedømt og hadde mye kontakt med personer i rus- og kriminalitets-belastede miljøer.

Det skal aldri ha vært noe i politiets etterforskning som tilsa at det lå et politisk motiv bak drapet.

Likevel gikk tidligere justisminister Per-Willy Amundsen, ut på Facebook allerede dagen etter at drapet ble kjent og utpekte «voldsvenstre» og «ekstremvenstre» som antatte gjerningspersoner.

På dette tidspunktet pågikk ennå politiets tekniske undersøkelser på åstedet, og ingen var siktet i etterforskningen.

Frp-profilen, som nå er partiets justispolitiske talsmann, skrev blant annet at «hatet fra ekstremvenstre må tas på alvor» og at «Voldsvenstre er en fare for demokratiet»:

Samtidig pågikk lignende spekulasjoner på flere innvandringsfiendtlige nettsteder.

I et intervju med TV 2 utbroderte Amundsen sitt dramatiske Facebook-innlegg:

– Som tidlige justisminister synes jeg det er veldig, veldig underkommunisert hvor mye vold som foregår på venstresiden. «Voldsvenstre» er en reell greie. Og dere i media skriver bare om «voldshøyre», uttalte han, og pekte på «elementer i partiet Rødt» som voldelige personer som ifølge ham blir fortiet av norske medier.

– Ingenting tyder på politisk motiv

I virkeligheten har ingen venstreekstremister vært mistenkt i saken, og politiet signaliserte tidlig at det ikke forelå noen opplysninger som pekte mot et politisk motiv.

Politiets sikkerhetstjeneste ble koblet inn i saken fordi Lid var kjent som muslimfiendtlig aktivist i offentligheten, men det skyldes ikke at det var gjort funn i etterforskningen som faktisk tydet på at SIAN-engasjementet var bakgrunnen for ugjerningen.

Denne uken ble tre menn i 30-50-åra pågrepet i saken og siktet for drap eller medvirkning til drap. De to eldste mennene regnes som del av et rusbelastet miljø. Etter pågripelsene bekreftet politiet igjen at Lids aktivisme ikke blir sett på som motivet i saken.

– Det er ingenting som tyder på at handlingen var politisk motivert, uttalte politiadvokat Morten Formo på tirsdagens pressekonferanse om gjennombruddet.

Fremmet nazistiske innlegg

Den eneste av de siktede som tidligere har blitt knyttet til politisk ekstremisme, er en norsk mann i 30-åra.

Filter Nyheter kjenner til at mannen for en tid tilbake har vært i politiets søkelys for høyreekstremisme.

I offentlige innlegg i sosiale medier har mannen flere ganger viderebragt innlegg fra nettstedene til nynazistene i Den nordiske motstandsbevegelsen og har kommet med sterkt nedsettende kommentarer om jøder, innvandrere og muslimer.

For fire år siden ga han uttrykk for at politikere på Stortinget ville blitt hengt som landsforrædere før i tiden, fordi de lar Norge «oversvømmes» av innvandrere. Han har også gitt uttrykk for at en revolusjon eller opprør må til og at det er borgerkrigslignende tilstander grunnet innvandring.

Mannen har vist interesse for flere muslim- og innvandrer-fiendtlige grupperinger, inkludert SIAN, og har lagt ut islamfiendtlige memer samt innhold fra Facebook-grupper som «Vi som ønsker Sylvi Listhaug som statsminister i Norge».

Ingenting tyder så langt på at dette er tema i drapssaken, der mannen nekter å ha vært involvert. Dan Eivind Lid har fremmet lignende synspunkter som mannen på nettet.

– Har ikke noe med drapet å gjøre

Mannens advokat, Knut Henning Larsen, opplyser at han ikke har hørt noe om at klienten har blitt knyttet til ekstreme politiske syn.

– Politiet har gått ut med at det ikke er noe i denne saken som tyder på at det er snakk om et politisk motiv, og jeg har heller ingen opplysninger som tilsier noe slikt, sier forsvareren til Filter Nyheter.

Det er ikke kjent om mistanken mot mannen dreier seg om selve voldsutøvelsen, men han framstår per i dag ikke som en hovedmann. De to andre siktede i saken er besluttet varetektsfengslet i en lengre periode.

– Min klient har gjort det klart at han ikke har noe med drapet å gjøre, og bakgrunnen for at han kun er fengslet i to uker er at mistankegrunnlaget er svakt, sier advokaten.

Per-Willy Amundsens innleggg om «voldsvenstre» etter drapet på Lid ble delt videre av flere hundre personer og utløste over 2300 og 2200 kommentarer.

Amundsen hadde fredag ettermiddag ikke besvart Filter Nyheters henvendelse om utviklingen i saken.

Full åpenhet: Artikkelforfatteren har tidligere vært sterkt kritisk til Amundsens Facebook-innlegg i en twittermelding.



