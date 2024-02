Zuckerberg sa unnskyld til ofre for trakassering på nett: Har ikke gjort nok

Dette er Filter Kaffe! Hver morgen mandag til fredag står vi opp tidlig, fyrer opp kaffemaskinen og sammenstiller det viktigste som skjedde mens du sov. Bli abonnent her.

LEDERNE FOR FEM STORE teknologiselskaper sto skolerett, fikk høre at de hadde «blod på hendene» og gjort altfor lite for å stanse innhold som kan være skadelig for barn da Senatet i USA avholdt høring om temaet. På et tidspunkt vendte Facebook- og Instagram-sjef Mark Zuckerberg seg mot en sal full av etterlatte og pårørende til barn som har vært utsatt for seksuell utnytting eller trakassering på sosiale medier, og beklaget at han hadde gjort en for dårlig jobb: «Jeg beklager alt dere har gått gjennom (...) Ingen skal behøve å gå gjennom det dere har, og vi investerer mye og fortsetter å jobbe med hele industrien for at det ikke skal skje med flere familier», sa Zuckerberg.

Meta-sjefen, som var innkalt på linje med direktører i X, Tiktok, Snap og Discord, ble tidligere i den fire timer lange seansen skåldet av senatorer for et åpningsinnlegg der han vektla at det ikke var empirisk belagt at det var sammenheng mellom some-bruk og dårlig mental helse. I USA har selskapene i flere år trenert innføringen av strengere regulering. The Washington Post

HOUTHI-MILITSEN I JEMEN hevder å ha rammet et amerikansk handelsskip i Rødehavet i et nytt angrep på den viktige ferdselsåren. Det skjer samtidig som USA gjennomfører nye angrep mot militsens droner. USA har to ganger bedt Norge om ...