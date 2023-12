Zelenskyj i Oslo: Takket for støtte, fortalte om Orbán-møte

De fem nordiske statslederne uttrykte sin fulle støtte til forsvaret av Ukraina på den felles pressekonferansen med Volodymyr Zelenskiyj i Oslo i dag. Jonas Gahr Støre vektla norske bidrag til såvel driften av det ukrainske sivilsamfunnet som til luftvern (på en dag hvor over 50 mennesker er skadet i russiske missilangrep på Kyiv), og den ukrainske presidenten uttrykte takknemlighet for den konkrete hjelpen fra hvert enkelt av landene.

På spørsmål fra internasjonal presse lettet Zelenskyj på sløret om sitt møte med Ungarns president Viktor Orbán i Buenos Aires søndag (det var i forbindelse med innsettelsen av Argentinas nye president at Zelenskyj så sitt snitt til bokstavelig talt å presse Nato og EUs mest Putin-vennlige statsleder inn i et hjørne for en alvorsprat). – Jeg kan fortelle deg at det var et spesielt møte. Jeg tok opp at som naboland må vi kunne møtes og snakke med hverandre. Jeg viste ham at jeg har en positiv holdning. Og jeg var svært direkte med ham når jeg sa at han ikke har noen grunn til å blokkere Ukrainas medlemskap i EU. Jeg ba ham gi meg én grunn til å gjøre det – ikke to, ikke tre, men én. Jeg venter fortsatt på svar, sa Zelenskiyj.

Han snakket også om at det er vinteren som er den fremste årsaken til at det ikke meldes om fremganger på slagmarken – at alt går saktere på denne tiden av året og at det også gjelder fienden.

Det var rett etter klokka 08.00 i dag at Volodomyr Zelenskyj ankom Norge etter å ha flydd fra Washington DC i går kveld. Zelenskyj var i USA for å legge press på Kongressen, der større støttepakker til Ukraina blokkeres i et innenrikspolitisk spill om innvandringspolitikk. Det er første gang Zelenskyj er på norsk jord, og sikkerhetsopplegget er omfattende. Betegnende nok ble besøket holdt hemmelig helt til landingshjulene på presidentens fly var i kontakt med flystripa på Gardermoen.

INGEN HAR HØRT FRA NAVALNYJ: Det er fortsatt ingen som vet hva som skjer med Aleksej Navalnyj. Den russiske opposisjonspolitikeren har ikke gitt livstegn fra seg på over en uke og er ifølge en talsperson ikke lenger registrert som innsatt verken ved høysikkerhetsfengselet i Melekhovo (der han ble plassert i fjor etter den politisk motiverte dommen for svindel og forakt for retten) eller et annet fengsel i nærheten. Hans støtteapparat har forventet en overføring til enda striktere fengselsanstalt i forbindelse med en forlengelse av dommen, og sier hans forsvinning trolig er knyttet til den nylige kunngjøringen av det russiske presidentvalget neste år. Det hvite hus har uttrykt bekymring for utviklingen.

«DEN LAVESTE MULIGE AMBISJON»: Reaksjonene er blandede etter at den endelige avtaleteksten fra klimatoppmøtet i Dubai, COP28, ble framforhandlet på overtid natt til onsdag. Teksten ble banket gjennom til rungende applaus i rommet onsdag morgen og USAs klimautsending John Kerry sa han hadde «ærefrykt for den samarbeidsånden» som hadde gjort at avtalen gikk gjennom. Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) var åpenbart stolt over å være del av delegasjonen som angivelig spilte inn den avgjørende formuleringen om at verden skulle «omstille seg vekk fra» olje og gass: – Det var vi som spilte inn denne formuleringen etter at det ble klart at «phase-out» ikke kunne få flertall. Aldri har verden vært tydeligere på hva hovedproblemet er, uttalte han til NRK. Emiratenes klimautsending Sultan al-Jaber, som ledet toppmøtet, mente den nye klimaavtalen ga verden en «robust handlingsplan for å holde 1,5-gradersmålet i live».

Andre var mindre henrykte. Representant Anne Rasmussen for Samoa i Stillehavet uttalte på vegne av Alliansen for små øystater at de «ikke ønsket å avbryte applausen», men at de var «noe forvirret over hva som har skjedd […] Vi har tatt et minimalt steg framover fra «business as usual», når det vi virkelig trenger er en eksponensiell endring i våre handlinger». Også Senegals representant Madeleine Diouf Sarr, som forhandlet på vegne av Gruppen for minst utviklede land, var skuffet over klimaavtalen: «Den gjenspeiler den absolutt laveste mulige ambisjon vi kunne akseptere, heller enn hva vi vet – ifølge den best tilgjengelige forskningen – om hva som er nødvendig for å så raskt som mulig møte klimakrisen».

INNFØRER HELSEPLATTFORMEN TROSS LOKAL MOTSTAND: Styret i Helse Midt-Norge har vedtatt å innføre det omstridte journalsystemet Helseplattformen, og går dermed i mot styret i Helse Møre og Romsdal. Sistnevnte mener at det å innføre plattformen allerede i april vil utgjøre en for stor risiko for både pasienter og ansatte, og de anbefalte derfor å vente, men ble overkjørt.

Ifølge en nyhetsanalyse i Aftenposten ville en utsettelse ha kostet svært mye, kanskje opp mot én milliard kroner, og Helse Midt-Norge har ingen reserveplan. Dilemmaet ligger i at det å fortsette implementeringen av programmet som er kritisert for svært dårlig brukervennlighet, også kan bli svært kostbart.

Etter at journalsystemet ble innført ved St. Olavs hospital i fjor har det kommet fram mange alvorlige feil som har vært til fare for pasientsikkerheten. Det gjelder både at 1) sykehuset ikke har rapportert riktige data om fødsler og abort, 2) feil i legemiddellister, som kan ha ført til feil medisinering av 182 pasienter, 3) at en pasient døde mens henvisningen lå på feil sted, 4) at sykehuset må utsette planer for å bygge et senter for psykisk syke, 5) nedbemanninger, samt 6) redusert behandlingskapasitet.

