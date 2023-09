UKRAINAS KAMP FOR OVERLEVELSE er verdens kamp for sikkerhet, og Russlands mål med det invaderte landet er å gjøre det til et våpen mot den regelbaserte verdensordenen. Det var Volodymyr Zelenskys budskap i hans tale til FNs generalforsamling i natt; en tale ment å sørge for at verdens statsledere ikke glemmer den største krigen i Europa siden 1945 blant sine bestrebelser for en mer rettferdig ressursfordelig og å stanse klimaendringer.

Den ukrainske presidenten minnet om det russiske regimets gjentakende aggressive framferd i såvel Syria som Georgia og Moldova, økt kontroll over Belarus og press mot de baltiske landene. Han sa at etterkrigstidas fokus på å unngå atomkrig mellom stormakter har ført til en undervurdering av de andre verktøyene i aggressorens kasse, som struping av matvareeksport, manipulasjon av olje- og gassmarkeder og systematisk bombardering av energi-infrastruktur. Zelenskyj argumenterte dessuten for at Russlands bortføring av ukrainske barn er en krigsforbrytelse og et folkemord. Den russiske utsendingen til den 78. generalforsamlingen skal først på podiet for å svare senere denne uka. Sergej Lavrov ankom New York i natt. The New York Times/BBC News/AFP

ISRAELS UTSENDING til generalforsamlingen protesterte mot Iran ved å holde opp et bilde av Mahsa Amini mens Irans president snakket. Han ble vist ut av sikkerhetsvakter. Reuters



