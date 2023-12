Ytringsfriheten under press: Hvorfor prøvde europeiske land å stoppe Palestina-demonstrasjoner?

Etter Hamas-terroren 7. oktober arrangerte Paris og Berlin store Israel-markeringer, der Eiffeltårnet og Brandenburger Tor var lyst opp med en davidsstjerne og Israels farger.

Samtidig ble mindre Palestina-demonstrasjoner brutt opp av tysk politi bare kvartaler unna, og franske myndigheter forbød alle demonstrasjoner til støtte for palestinere.

Forsøk på å arrangere demonstrasjoner for palestinernes sak har også møtt motstand i Storbritannia, Østerrike, den tysktalende delen av Sveits, Tsjekkia, Ungarn og Bulgaria.

Myndighetene i disse landene har begrunnet avlysningene med at det har vært stor økning i antisemittisk vold, samt en generell fare for vold og ordensforstyrrelser.

Men flere land har blitt sterkt kritisert for å overdrive sikkerhetsvurderingene når det gjelder palestinske demonstrasjoner.

Human Rights Watch og Amnesty frykter at legitime demonstrasjoner for det palestinske folk og våpenhvile har blitt undertrykt. De kritiserer også hvordan palestinske slagord, flagg og symboler har blitt forbudt.

Frankrike: Forbød alle Palestina-demonstrasjoner – fikk korreks fra domstolen

Europeiske myndigheter har vist overveldende støtte til Israel. Frankrikes president Emmanuel Macron sa at dette er en krig med «terrorister mot en nasjon, et land og samfunn med demokratiske verdier».

12. oktober bestemte den franske innenriksministeren, Gérald Darmanin, at alle Palestina-demonstrasjoner var forbudt.

Han begrunnet beslutningen med at Palestina-demonstrasjonene «sannsynligvis» ville skape ordensforstyrrelser og sa at alle som arrangerer slike ulovlige demonstrasjoner, burde arresteres.

Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin. Foto: Jacques Paquier (CC 2.0)

I tillegg forbød Paris-politiet all «tilstedeværelse og sirkulasjon» av mennesker med palestinske symboler. På én uke bøtela de over 800 mennesker og arresterte over 40.

Forbudet i Frankrike møtte motstand i form av store ikke-godkjente folkeforsamlinger som politiet brøt opp med tåregass og vannkanoner.

Beslutningen ble anket til Frankrikes øverste domstol i forvaltningssaker (Conseil d’État) av organisasjonen Comité Action Palestine.

Domstolen avviste aksjonskomiteens anke, men avklarte samtidig at det kun er lokale myndigheter som kan avlyse konkrete forespørsler om demonstrasjoner. Da må avlysningen være begrunnet med fare for vold eller ordensforstyrrelser – ikke med innholdet i demonstrasjonen.

Frankrike har sett en økning av antisemittisk vold etter 7. oktober. Ideen om å lyse opp Eiffeltårnet med en davidsstjerne og minnes alle israelerne som ble drept i Hamas-terroren kom fra presidenten i Frankrikes nasjonalforsamling, Yaël Braun-Pivet, som selv har jødiske røtter. Etterpå mottok hun en mengde drapstrusler, og politiet ble satt til å holde vakt ved boligene til alle jødiske, franske ministre.

Tyskland: Forbudt med Palestina-støtte i skolene

I Tyskland er situasjonen spesielt anspent på grunn av landets Holocaust-fortid, samtidig som de har en av Europas største palestinske befolkninger. Kansler Olaf Scholz tok like etter 7. oktober et oppgjør mot all antisemittisme, der han også sa at det fortsatt er Tysklands ansvar å stå ved «eksistensen og sikkerheten i Israel».

Ifølge en rapport fra det statlige byrået RIAS, som logger tilfeller av jødefiendtlighet, har Tyskland i måneden etter Hamas-terroren opplevd en tredobling i antisemittiske hendelser.

Tysk politi har avslått minst hundre forespørsler om palestinske demonstrasjoner. Innenriksministeren begrunnet det med at de setter en tydelig grense ved antisemittisme, anti-Israel-agitasjon eller vold.

Men myndighetenes håndtering av palestinske protester førte til at hundre tyske jøder signerte et åpent brev der de anklaget dem for ikke å klare å skille mellom antisemittisme og kritikk av Israels okkupasjon. Flere har også trosset forbudet.

Tyskland har lover som forbyr visse typer organisasjoner, og Hamas er blant dem som er erklært en terrororganisasjon. Det innebærer at myndighetene kan stoppe all aktivitet i regi av organisasjonen. Samtidig kan alle som uttrykker støtte til foreningen straffes for det.

Nylig ble lovverket strammet inn til at også foreninger «tilknyttet» Hamas er ulovlige.

Tyske utdanningsmyndigheter forbød også bruken av Palestina-skjerf, flagg og klistremerker med «Fri Palestina»-symboler, samt Israel-kart i palestinske farger i skolene.

Også slagordet «From the river to the sea, Palestine will be free» – som kan tolkes som et angrep på staten Israels eksistens og som mange jøder ser på som en oppfordring til etnisk rensing – er nå straffbart med opptil tre års fengsel eller bot.

4. november 2023 arrangerte jødiske og palestinske organisasjoner en felles demonstrasjon i Berlin, godkjent av politiet. I tillegg til å fordømme Israels bombardement av Gazastripen, kritiserte de Scholz’ Israel-politikk. Foto: Streets of Berlin (CC 2.0)

Ungarn: Nektet demonstrasjoner i sympati med «terrororganisasjoner»

Noen dager etter Hamas-terroren sa også Ungarns nasjonalistiske statsminister Viktor Orban at myndighetene kom til å avvise alle demonstrasjoner i «sympati» med «terrororganisasjoner», og viste til Hamas.

Likevel bestemte politiet i Budapest å avlyse både en stor demonstrasjon og en minnemarkering til støtte for palestinerne, i lys av uttalelsen.

Arrangørene bak den planlagte demonstrasjonen «Stand with Gaza» fortalte til den ungarske avisa Telex at talerne skulle oppfordre publikum til å stå opp mot okkupasjon, undertrykkelse og folkemord. Det palestinske samfunnet i Ungarn skal for lengst ha stadfestet at Hamas mangler legitimitet til å representere det palestinske folket.

I begrunnelsen fra politiet var det likevel tatt høyde for Hamas-angrepet, og de tok i betraktning at Hamas-grunnlegger Khalid Mashal erklærte en «Vredens dag» for Hamas-støtte og sinne mot jøde, samme dag som demonstrasjonen var planlagt. Den planlagte minnemarkeringen som etter planen skulle finne sted dagen etter, ble avlyst med tilsvarende begrunnelse.

I ettertid har det vært nærmest umulig for ungarere å arrangere demonstrasjoner til støtte for palestinerne.

Bulgaria og Sveits: Avlyste demonstrasjoner

Også i Bulgaria advarte myndighetene om å vise støtte til Hamas – og de har av den grunn sagt nei til flere søknader om Palestina-demonstrasjoner.

FNs høykommissær for menneskerettigheter kalte Sveits‘ beslutning om å forby palestinske demonstrasjoner i de tysktalende byene Basel og Zürich for «uforholdsmessige».

Demonstrasjonene har gått som planlagt i andre deler av Sveits.

Storbritannia: Minister kalte Palestina-demonstrasjoner «hatmarsjer» og «mobber»

Storbritannia har ikke forsøkt å forby alle Palestina-demonstrasjoner, slik som Frankrike. Men den allerede nå avgåtte innenriksministeren, Suella Braverman, sjokkerte mange da hun sendte et brev til landets politiledelse hvor hun oppfordret dem til å slå ned på alle som demonstrerer med palestinske flagg.

Storbritannias statsminister Rishi Sunak sa like etter 7. oktober-terroren at alle som støttet Hamas kom til å bli «holdt ansvarlige» for det. Hamas er også her definert som en terrororganisasjon, og i fjor innførte myndighetene en lov som gjorde Hamas-støtte straffbart med opp til 14 års fengsel.

Likevel var det ikke bare Hamas-støtte Braverman advarte om i brevet, som var godkjent av hennes eget departement. Ministeren skrev at slagordet «From the river to the sea» kunne være et «voldelig ønske» om å utslette hele Israel, og at slagordet i visse sammenhenger kunne være brudd på loven om rasistiske ytringer.

Men ønsket hennes om å stanse Palestina-støtte feilet. Da London-politiet godkjente en enorm Palestina-demonstrasjon 11. november, kalte hun den for en «hatmarsj» og en «mobb» i et leserinnlegg. Samtidig kritiserte hun London-politiet for å praktisere enn dobbeltmoral, da hun mente de holdt en tøffere linje overfor ytre høyre-demonstranter og derav favoriserte pro-palestinske demonstranter.

Senere ble det kjent at Sunaks regjering ikke hadde godkjent leserbrevet, og Braverman ble sparket som minister. Etterpå sa hun at gatene var fylt med «hat, vold og antisemittiske» under demonstrasjonen 11. november.

Suella Braverman på et møte i overhuset i det britiske parlamentet. Foto: House of Lords (CC 2.0)

Omstridt slagord

Slagordet «From the river to the sea, Palestine will be free» er det som har skapt størst kontroverser i forbindelse med de siste månedenes demonstrasjoner. Spørsmålet er om slagordet skal anses som antisemittisk eller som et ønske om like rettigheter.

Geografisk viser slagordet til hele Israel – som ligger mellom Jordan-elva og Middelhavet.

Flere palestinere ser slagordet som en protest mot palestinernes manglende demokratiske rettigheter i Israel, Vestbredden og Gaza. Men slagordet er også tatt i bruk av Hamas og Islamsk hellig krig (PIJ), som vil utslette staten Israel til fordel for en islamistisk stat. Kritikerne mener derfor at slagordet må regnes som en oppfordring til etnisk rensing eller folkemord mot jødene som bor i regionen.

Tsjekkiske myndigheter kunngjorde etter terroren 7. oktober at man kan bli straffeforfulgt for å rope «from the river to the sea», fordi de anser dette som «terrorpropaganda». Dermed kan slagordet gjøre tsjekkere skyldige i å støtte terror, oppfordre til hat mot en folkegruppe eller rettferdiggjøre folkemord.

I Østerrike avlyste politiet en demonstrasjon i Wien til støtte for Palestina som skulle være samtidig med en israelsk demonstrasjon, bare timer før oppstart. Begrunnelsen var at slagordet ble nevnt i arrangementsinvitasjonen, noe som ifølge politiet var en oppfordring til hat. Senere oppklarte politiet at slagordet juridisk sett ikke kan sies å oppfordre til hat alene.

En omskrevet versjon av slagordet «From the river to the sea, Palestine will be free» under en demonstrasjon i Berlin 4. november. Foto: Streets of Berlin (CC 2.0)

Høyere terskel i Norge

Ytringsfrihetsekspert og politiadvokat i Oslo politidistrikt, Kai Spurkland, forklarer at selv om alle land som følger menneskerettskonvensjonen (EMK) er bundet av en rekke overordnede krav, er ikke rettstilstanden er ikke rettstilstanden nødvendigvis den samme.

– Du kan ha lovgivning i et land som gjør at du har vesentlig snevrere ytringsfrihet enn i andre. Men da må lovgivningen oppfylle flere krav. Begrensningene må være lovregulert, de må ivareta bestemte tungtveiende samfunnshensyn og de må være forholdsmessige. Dermed kan man ha mye trangere rammer for ytringsfrihet enn i Norge, uten at det er i strid med EMK. Men det å nekte noen å ytre seg fordi man ikke liker innholdet i ytringen, det er vanskelig.

Etter hva han kjenner til er ingen palestinske demonstrasjoner så langt blitt avlyst i Norge, men politiet har grepet inn mot spontane markeringer som et regulerende tiltak. Det gjelder for eksempel ved bilkortesjer som har skapt problemer i trafikken.

– Da har politiet grepet inn og stoppet det, flyttet eller endret på det. Det er helt ukontroversielt, det gjør politiet stadig vekk. Hovedregelen er at man skal kunne gjennomføre, men at politiet kan sette vilkår for å ivareta orden og sikkerhet. Når det ikke gjøres, kan politiet gripe inn umiddelbart og rette på det. Det skaper ingen store utfordringer opp mot ytrings- og forsamlingsfriheten, forklarer Spurkland.

Spurkland trekker fram at politiet ved et par anledninger har nektet Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) å avholde markeringer på Mortensrud, når de ikke har kunnet garantere for sikkerheten. Men SIAN kan fortsatt arrangere demonstrasjoner andre steder.

– Norge har en særlig høy terskel knyttet til å stoppe en ytring på grunn av innholdet i ytringen isolert sett. Det skyldes blant annet ytringsfrihetsbestemmelsene i Grunnloven, der det er et eget forbud mot forhåndssensur. Det betyr at det å gripe inn før eller mens en ytring blir framsatt kun kan gjøres hvis måten det framsettes på er ulovlig eller farlig. For eksempel er det ikke lovlig å ytre seg ved å tenne på en bil, det kan vi slå ned på.

Politiadvokat Kai Spurkland sier det er en pedagogisk utfordring å forklare hvorfor grupper som SIAN får politibeskyttelse for å framsette potensielt straffbare ytringer, for deretter å bli straffeforfulgt for de samme ytringene på et senere tidspunkt. – Det er en konsekvens av reguleringene våre.

Hamas er ikke forbudt i Norge

Hamas er forbudt i flere europeiske land, men ikke i Norge. Fram til 2021 var det ikke mulig å forby organisasjoner i Norge, den gang begrunnet med at reguleringen for hatefulle ytringer ivaretok dette hensynet tilstrekkelig.

I 2021 innførte Norge imidlertid en ny bestemmelse som åpnet for å forby «kriminelle sammenslutninger». Den er først og fremst myntet mot kriminelle miljøer som har begått gjentatt vold, og loven skal fungere som et middel for å forebygge alvorlig kriminalitet og terror. Ingen foreninger er så langt erklært forbudte etter dette.

– Hvis Hamas blir forbudt i Norge vil det være straffbart å delta i, rekruttere medlemmer eller videreføre aktiviteten deres. Men i hvilken grad det å uttrykke støtte til dem vil være et brudd, er et uavklart spørsmål. Men det er vanskelig å si at det skal være mulig å forby støtte til den palestinske befolkningen eller kritikk av Israel, fordi man har forbudt en terrororganisasjon som representerer palestinerne, forklarer Spurkland.

