Ytre høyre-populist som vil forby abort seirer i argentinsk presidentvalg

YTRE HØYRE-POPULISTEN Javier Milei har vunnet siste runde av presidentvalget i Argentina og lovet landet en ny politisk æra der det «ikke er plass til å gjøre ting halvveis». Milei fikk 56 prosent av stemmene – mer enn ventet – og hans motstander, sosialdemokratiske Sergio Massa, har erkjent tapet.

Som tidligere tv-kjendis og rockesanger har Milei ingen politisk erfaring, men er profilert som en økonomisk libertarianer med ultrakonservativ sosialpolitikk og vilje og evne til å rydde opp i det han mener er korrupsjon og nepotisme i landets elite. 53-åringen har gått til valg på drastiske kutt i skatter og offentlig pengebruk, legge ned sentralbanken og innføre amerikanske dollar som valuta for å få bukt med løpsk inflasjon, høy arbeidsledighet og stigende sosial nød. Milei har dessuten tatt til orde for å forby abort, mykne opp lovverket for skytevåpen og kutte båndene til alle land som ikke er tilstrekkelig dedikert til «kampen mot sosialisme».

Colombias president Gustavo Petro er blant dem som mener det er en «trist dag for Latin-Amerika», mens Donald Trump jubler og sier Argentina vil bli «great again». Reuters/The New York Times/DN(NTB)

ISRAELS MILITÆRE HAR offentliggjort overvåkingskamera-video som skal vise Hamas føre israelske gisler inn Shifa-sykehuset i Gaza 7. oktober. Israelerne hevder også å ha avdekket en tunnel under sykehuset, som Israel har møtt internasjonal fo...