NOK ET POPULISTISK YTRE HØYRE-parti gjør et brakvalg i Europa: Portugisiske Chega, ledet av en karismatisk, tidligere fotballstjerne og stiftet så seint som for fem år siden, oppnår 18 prosent oppslutning i gjenvalget til parlament og blir tredje største parti.

Når sosialistpartiet som har styrt Portugal i åtte år erkjenner tap mot sentrumskoalisjonen Demokratisk allianse (AD), som får 28,7 prosent av stemmene, knapt et prosentpoeng mer enn sosialistene – kan Chega bli vanskelig å komme utenom når landet skal styres. Det på tross av at AD-leder Luis Montenegro har erklært at det er uaktuelt å inngå noe samarbeid med partiet som ifølge ham ofte har «fremmedfiendtlige, rasistiske, populistiske og i overkant demagogiske standpunkter».

Både spanske Vox, tyske AfD, franske Nasjonal samling og ungarske Fidesz har hyllet og gratulert Chega med valgresultatet. Valget i Portugal ble skrevet ut i høst etter at sosialistenes statsminister António Costa måtte gå av som følge av sin håndtering av store offentlige investeringer i det grønne skiftet. AFP/The Guardian/Politico

