Ytre høyre-kandidat størst i primærvalg i Argentina

YTRE HØYRE-KANDIDATEN Javier Milei (52) leder primærvalget i Argentina og har over 32 prosent oppslutning etter at 65 prosent av stemmene er telt opp. Holder resultatet seg blir hans parti større enn begge de to tradisjonelle styringspartiene; et kraftig varsku til den tradisjonelle konservative blokken (27,7 prosent oppslutning) og den regjerende peronistkoalisjonen (25,8 prosent) før hovedvalget i høst.

Milei – en klimafornekter som sprer konspirasjonsteorier om «kulturmarxisme», vil legge ned Argentinas sentralbank og forby abort i alle tilfeller – er en beundrer av Donald Trump og Jair Bolsonaro. Hans ferd til toppen av argentinsk politikk er et tegn på utbredt misnøye med den rådende politikken i landet, mener eks-president Mauricio Macri fra det konservative partiet. Argentina sliter blant annet med høy inflasjon, en svekket valuta, tom statskasse og stor gjeld til Det internasjoanale pengefondet. Reuters/AP News

MILITÆRJUNTAEN I NIGER har erklært at landets avsatte og fengslede president Mohamed Bazoum skal straffeforfølges for høyforræderi. Juntaen skjerper samtidig språkbruken mot nabolandene og kaller sanksjonene mot Niger «illegale, inhumane og nedverdigende». Søndag ble seks soldater fra hæren og ti påståtte terrorister drept i sammenstøt i landet. France24 (AFP)



EN 22 DAGER GAMMEL ba...