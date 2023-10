REPRESENTANTEN MATT GAETZ har fremmet et mistillitsforslag i Representantenes hus i Kongressen i USA mot ordføreren («speakeren») Kevin McCarthy. I løpet av de neste to døgnene vil kammeret måtte avgjøre skjebnen til den nest høyest rangerte politiske lederen i USA etter presidenten.

Den indre striden i Det republikanske partiet ble satt på spissen etter at McCarthy i helga samarbeidet med Det demokratiske partiet om et kortsiktig budsjettvedtak som berget den føderale staten fra nedstengning. «Det er i økende grad klart hvem McCarthy jobber for, og det er ikke den Republikanske kongressgruppa», sier Gaetz, som tilhører den kompromissløse ytre høyre-fløyen i partiet. Han anklaget også McCarthy for å ha inngått en «hemmelig avtale» med det andre partiet om å videreføre den militære bistanden til Ukraina.

McCarthy selv var ikke tilstede i Huset da resolusjonen ble fremmet, men sa tidligere i går at han mener angrepet på ham er «disruptivt for nasjonen» og at hans fokus forblir å «få jobben gjort». Nå kan han bli presset til å gi Demokratene ytterligere innrømmelser for å sikre støtte til å bli sittende. The New York Times/The Washington Post

SIVILRETTSSAKEN MOT Donald J. Trump startet i går kveld, og den sannsynlige neste presidentkandidaten ga utenfor rettssalen en tirade mot såvel statsadvokaten som dommeren og mer enn antydet at det var de som var de kriminelle i rommet. Trump anklages for å ha blåst opp likviditeten i sine foretak for å få gunstigere betingelser hos bankene. Han skal ha tjent over 100 milli...